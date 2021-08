Após supostamente ter assediado mulher em restaurante, advogado de Bolsonaro é perseguido por homem armado

Caso aconteceu ontem em Brasília. O homem que teria feito a ameaça com a faca em punho foi solto neste domingo

Um homem armado com uma faca perseguiu Frederick Wassef, advogado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), na tarde de sábado, 21, em Brasília, após a mulher do suspeito ter sido supostamente assediada pelo jurista.

De acordo com publicação do Metrópoles, testemunhas relataram que o suposto assédio teria ocorrido em um restaurante localizado em área nobre da cidade.

A ocorrência foi atendida por policiais militares, que levaram os envolvidos para prestar depoimento na 10ª DP, em Brasília.

De acordo com informações da Polícia Civil do Distrito Federal, o suspeito, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante ontem e foi solto na manhã deste domingo após participar de audiência de custódia, onde o Ministério Público pediu sua liberdade, pedido que foi atendido pelo juiz.

Wassef é advogado de Jair Bolsonaro, além de responsável pela defesa de Flávio Bolsonaro (Patriota), filho do presidente da República, nas investigações sobre supostos crimes de peculato (desvio de dinheiro público), lavagem de dinheiro e organização criminosa no gabinete de Flávio, quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro.

Em fevereiro Wassef foi indiciado pela Polícia Civil por crime de injúria racial contra a garçonete de uma pizzaria. O caso aconteceu em novembro de 2020. Na ocasião, o advogado negou ter chamado a funcionária de “macaca”.

Na última semana o nome de Wassef ganhou novamente manchete após a CPI que investiga as atuações do Governo Federal durante a pandemia autorizar a quebra de seu sigilo fiscal, além do pedido de envio de registros de acesso e entrada nos prédios da Câmara dos Deputados e Senado



