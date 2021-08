PF faz buscas contra Sérgio Reis e o deputado Otoni de Paula

O cantor Sérgio Reis e o deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ) são alvos de mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e mandados são cumpridos no Ceará e em outros cinco estados, além do Distrito Federal.

Segundo o portal G1, a Polícia Federal (PF) foi a pelo menos quatro endereços no Rio de Janeiro e em Brasília ligados ao cantor, à casa e ao gabinete do deputado. De acordo com a CNN, são cumpridos no Distrito Federal (1), além dos estados de Santa Catarina (6), São Paulo (2), Rio de Janeiro (1), Mato Grosso (1), Ceará (1) e Paraná (1).

No total, 29 mandados foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes e atendem a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), que apura manifestações contra as instituições. No Rio de Janeiro, equipes estiveram no Anil e na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

O cantor e ex-deputado federal Sérgio Reis voltou aos holofotes nos últimos dias depois após circular declarações em vídeo onde o artista ameaça que caminhoneiros parariam o Brasil até que o Senado afastasse os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) de seus cargos. Alvo da Justiça por meio de uma representação criminal assinada por 29 subprocuradores-gerais da República, Sérgio chegou a dizer que se arrependeu pelo vídeo.

O deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ). (Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados)







