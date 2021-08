Juiz reconhece prescrição e livra José Guimarães do processo de dólares na cueca

Parcerias e músicas brasileiras são as características que você mais vai ver nos lançamentos deste fim de semana. Tem Zé Vaqueiro, Vitão, Chico César, Gaby Amarantos, mas também tem a presença de músicos internacionais, como Justin Bieber, Shawn Mendes, Taylor Swift e Lorde. Confira a lista:

1. Skrillex, Justin Bieber e Don Toliver - Don't Go

Justin e Skrillex já tinham uma parceria com o hit “Where Are Ü Now” e agora lançam uma nova faixa incluindo Don Toliver. "Don't Go" tem uma pegada de R&B e o clipe já está disponível no YouTube.

2. Zé Vaqueiro - Fim da Noite

O cantor Zé Vaqueiro lançou o clipe bem humorado de "Fim da Noite". A ideia do vídeo foi inspirada na “Noiva Cadáver”, animação de Tim Burton. Tudo começa em um bar. Zé Vaqueiro conhece uma lenda urbana que lhe causa curiosidade. Usando a temática de que é no "Fim da Noite" que as coisas se ajeitam entre os casais, ele segue para o cemitério durante a madrugada, na tentativa de saber mais sobre a lenda de uma noiva que surge na lua cheia em busca do noivo que não apareceu no dia do casamento. Daí para frente é só diversão com o tik toker Cremosinho no papel de noivo e a ex-BBB Kerline como noiva.

3. Big Red Machine e Taylor Swift - Renegade (Pop Version)

A banda Big Red Machine, formada por Aaron Dessner e Justin Vernon, lançou uma versão pop de "Renegade" em parceria com Taylor Swift. Esse “feat”, marca mais um trabalho da dupla com Taylor, já que ambos participaram da produção do “folklore” e “evermore”.

4. Japinha Conde, Guilherme e Benuto - De Cama

Japinha Conde e Guilherme & Benuto lançam a música “De Cama”, composta por Jr Amaral, Felipe K, Dionatan Marques e Gene Silvestre. A canção fala de um término de relacionamento que, depois de tantas separações, já não faz a pessoa sofrer, mas curtir a solterice.

5. Jaden - Summer

Jaden Smith, filho de Will Smith, lançou o trap "Summer". A faixa faz parte do seu próximo álbum “CTV3: Day Trippers Edition”, com data de lançamento para o dia 27 de agosto.

6. Vitão - Takafaya



Depois de arquivar todas as fotos e soltar dois vídeos cheios de simbologias, o cantor Vitão lançou oficialmente o seu novo single "Takafaya". Em meio às críticas que vem recebendo, ele desabafou no Instagram após o lançamento do clipe: "Já me calei demais. Não quero mais engolir vocês. Sinceramente, se você não gosta da minha música, não ouça. Se você não consegue conter seu comentário infeliz, pelo menos ouça a música e tente absorver algo".

7. Lorde - Solar Power

Após quatro anos, Lorde lançou seu novo álbum "Solar Power". São 12 faixas no total incluindo as já lançadas “Solar Power” e “Mood Ring”.

8. Gaby Amarantos e Liniker - Amor Pra Recordar

Emoção e sensibilidade: duas características fortes que acompanham o clipe de "Amor Pra Recordar", novo single de Gaby Amarantos com participação de Liniker. Gaby também trouxe para atuação na produção cinematográfica, seu filho Davi, de 12 anos, sua sobrinha Ana Vitória, de 5 aninhos, e sua irmã Gabriele Amarantos. Para a cantora paraense, a participação de seus familiares no clipe é uma forma de homenagem, principalmente para sua irmã que apoiou sua carreira desde o início.

9. Shawn Mendes e Tainy - Summer Of Love

O cantor canadense Shawn Mender lançou a faixa "Summer of Love" em parceria com o porto-riquenho. A música tem sons de guitarra em alguns trechos e o refrão apresenta um ritmo mais latino.

10. Dionísio Dazul - Night Yeah

Radicado em São Paulo, músico e produtor cearense Dionísio Dazul segue com a série de lançamentos do seu trabalho solo pelo selo Maxilar. Guitarrista das bandas Forgotten Boys e Vulgo Vortex, o músico criou um rock soul, à la Jimi Hendrix, numa madrugada mal dormida e bem aproveitada. A bateria quem faz é o músico Alexandre Vital.

11. Serapicos - Belzeblues

Serapicos é o projeto de rock alternativo do compositor Gabriel Serapicos. Explorando de forma bem-humorada temas como morte, religião, política, sexo e o sofrimento humano, as influências do grupo vão de Beatles a Nick Cave, de Júpiter Maçã a Bob Dylan, sempre com letras sombrias, ácidas e irônicas. Belzeblues, novo single do futuro álbum "Calçada da Lama", é um pop rock fantasmagórico que conta uma história de amor e demônios.



12. Earth, Wind & Fire - You want my love

Parceria da lendária banda de black music com o multi-premiado produtor Kenny "Babyface" Edmonds, "You want my love" é uma versão renovada do hit "Can't hide love". A faixa é um cartão de visitas do projeto que vai unir essas estrelas do mundo pop num novo disco.

13. Chico César e Zeca Baleiro - Respira

Após anunciar que preparam um álbum juntos com o single duplo “Lovers + Respira”, Chico César e Zeca Baleiro lançam “Respira”. O clipe acompanha a passagem do tempo com imagens captadas por eles durante o isolamento em suas casas, até a composição de “Respira”, uma das mais de 20 canções compostas ao longo desse último ano e que marcou a retomada da parceria inaugurada há quase 30 anos.

