MP Eleitoral defende condenação de ex-prefeito de Barbalha Argemiro Neto

O Ministério Público Eleitoral (MP Eleitoral) manifestou nesta quinta-feira, 19, a manutenção por parte do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) da condenação do ex-prefeito do município de Barbalha (CE), Argemiro Neto (PSDB), por abuso de poder político e econômico durante a campanha eleitoral de 2020.

Nas últimas eleições municipais, o tucano foi derrotado pelo candidato Dr. Guilherme (PDT). O pedetista recebeu apoio do governador Camilo Santana e foi eleito com 19.900 mil votos (53,87% dos votos). Argemiro buscava reeleição, mas alcançou 17.040 votos (46,13%).

Em parecer apresentado ao Tribunal, o órgão ministerial relata uma série de práticas que caracterizaram crimes eleitorais cometidos pelo então prefeito durante o pleito. De acordo com o MP, durante a campanha eleitoral, a publicidade institucional do município de Barbalha foi transformada em um explícito sistema de marketing pessoal do prefeito candidato à reeleição.

"Com absurda quantidade de matérias publicadas na página oficial da Prefeitura e nas redes sociais oficiais do município, bem como a introdução de logotipo pessoal do próprio investigado nos materiais de mídia produzidos às custas do erário com o claro escopo de promoção pessoal do atual prefeito e candidato à reeleição", detalha o parecer.

Investigações também apontaram que houve a distribuição de kits de higiene pessoal e de merenda escolar à população de Barbalha com a logomarca e mensagem do então prefeito. Além disso, o MP apurou que houve efetivação de promoção pessoal através de divulgação de doação em live realizada no Youtube em que foi noticiado pela apresentadora doação de uma tonelada de alimento por Argemiro.

O parecer enviado ao TRE cita ainda a realização de ato de promoção pessoal por meio de reunião organizada no loteamento Morada Cysne, em janeiro de 2020. Na ocasião, o uso de caixa de som e microfone aliados a personificação de atos da administração deu ao ato o efeito de comício com conotação de promoção pessoal, transmitindo a ideia à população de que, permanecendo no cargo, doaria áreas institucionais a pessoas carentes.

Segundo a procuradora regional eleitoral Lívia Maria de Sousa, fica evidente o desvirtuamento das publicidades institucionais do município e a prática de abuso de poder político e de autoridade. Ela defende que houve "absurda inserção de elementos identificadores da figura do prefeito em bens distribuídos pelo município em período que antecedia uma campanha eleitoral”.



