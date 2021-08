A canal bolsonarista, Queiroga se diz contra uso obrigatório de máscara

Os senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Fabiano Contarato (Rede-ES) apresentaram à ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), uma notícia-crime contra o procurador-geral da República, Augusto Aras. No documento, enviado nesta quarta-feira, 18, os parlamentares pedem que o chefe do Ministério Público seja investigado por prevaricação.

Segundo os senadores, o crime se caracteriza pela postura omissa de Aras a respeito de ataques do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao sistema eleitoral e pela sua conduta no combate à pandemia da Covid-19. Os parlamentares defendem que a inércia de Aras contribui para o enfraquecimento do regime democrático brasileiro, do sistema eleitoral e para o agravamento dos impactos da pandemia no Brasil.

“A atuação omissa reiterada de Aras é contrária ao papel essencial que a Constituição Federal reservou para a PGR. É uma vergonha para o Ministério Público e exige um processo de responsabilização”, afirmou o senador Alessandro Vieira. Conforme a petição, o atual PGR teria “se recusado a praticar atos que lhe incumbem, conduta que em tese pode ter repercussões penais e político-administrativas, na forma da legislação vigente”.

No entendimento dos senadores, os recentes ataques do presidente da República ao sistema eleitoral brasileiro são a prova mais evidente da omissão de Aras no exercício da função, tendo em vista que esses fatos levaram à abertura de dois inquéritos contra Jair Bolsonaro sem a participação do PGR. O documento dos parlamentares aponta também falta do PGR quanto à participação do presidente em manifestação que pedia intervenção militar, fechamento do Congresso e do STF, e reedição do Ato Institucional nº 5, de 1968, que restrigiu as liberdades individuais durante a ditadura militar (1964-1985).



STF cobrou posicionamentos de Aras

No último dia 4, a ministra Cármen Lúcia solicitou uma manifestação da Procuradoria Geral da República (PGR) sobre o pedido de deputados de oposição para que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fosse investigado pelos ataques ao sistema eletrônico de votação e as ameaças ao processo eleitoral, feitos em uma live no dia 29 de julho, e transmitida pela TV Brasil. Em seu despacho, a ministra disse que o relato levado ao tribunal pelos parlamentares é grave e aponta possível crime de natureza eleitoral, uso ilegal de bens públicos e atentados contra a independência de poderes da República.

Em resposta, Aras informou, na última segunda-feira, 16, ter aberto uma apuração preliminar para analisar se há elementos que justifiquem a abertura de um inquérito.

