Ricardo Barros se torna formalmente investigado pela CPI da Covid, afirma Renan

O l√≠der do governo na C√Ęmara, Ricardo Barros (PP-PR), foi inclu√≠do formalmente no rol de investigados pela CPI da Covid, afirmou nesta quarta-feira (18) o relator da comiss√£o, Renan Calheiros (MDB-AL). A decis√£o foi tomada ap√≥s o colegiado ouvir Barros num depoimento conturbado, no qual o l√≠der do governo discutiu com integrantes da CPI. Segundo o relator, a decis√£o se d√° em raz√£o de "√≥bvios ind√≠cios" da participa√ß√£o de Barros em "rede criminosa que tentava vender vacinas".

"√ďbvios ind√≠cios de sua participa√ß√£o nessa rede criminosa que tentava vender vacinas atrav√©s de atravessadores, comprometendo muitas vezes setores de sua pr√≥pria fam√≠lia, e fazendo com que Pa√≠s perdesse oportunidade de comprar vacina na hora certa", disse Calheiros ao chegar ao Senado para mais uma sess√£o da CPI.

O senador afirmou que a comiss√£o recolheu ind√≠cios envolvendo n√£o apenas o caso Covaxin. Segundo ele, a CPI teria not√≠cia de que "outras pessoas" negociaram imunizantes com Barros e foram encaminhados por ele ao ex-diretor de Log√≠stica do Minist√©rio da Sa√ļde Roberto Dias - outro que est√° na mira da comiss√£o.

"√Č pelo conjunto da obra, pelos ind√≠cios, envolvimento, pela comprova√ß√£o da participa√ß√£o dele em muitos momentos. Ele, a partir de hoje, √© mais um investigado formal. (O envolvimento dele foi) No enfrentamento da pandemia, no caso Covaxin, e em outros casos. A CPI tem not√≠cia de outras pessoas que negociaram vacinas com Ricardo e foram mandados para o Roberto Dias", disse Calheiros, que citou ainda a Belcher Farmac√™utica - que tem liga√ß√£o com o deputado federal, que j√° foi ministro da Sa√ļde.

Relatório

O senador tamb√©m afirmou que vai trabalhar para entregar seu relat√≥rio final na segunda quinzena de setembro. "N√£o sei se conseguiremos, mas vou, efetivamente, vou me dedicar a isso", disse o relator, lembrando que a CPI ainda precisa ouvir mais 12 pessoas, al√©m obter mais informa√ß√Ķes a partir de requerimentos e quebras de sigilo.

