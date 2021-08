Deputado cearense participa de sessÃ£o enquanto corta o cabelo

A décima edição do Jogo Político desta terça-feira, 17, recebe o deputado estadual e presidente do PT de Fortaleza Guilherme Sampaio, a partir das 17h30min, com transmissão nas plataformas digitais (Facebook, Twitter e YouTube) do O POVO. A apresentação é do repórter da editoria de Mídias Sociais, Neto Ribeiro.



Assista ao vivo:

Em conversa, o parlamentar abordará temas como seu novo mandato como deputado, as expectativas para a vinda do ex-presidente Lula ao Ceará e a abertura da CPI na Assembleia Legislativa do Ceará para investigar investigar o destino de recursos recebidos pelas associações ligadas à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará.

Além disso, você vai conferir os nossos quadros tradicionais. O "Histórias do Poder", com o editor de Cotidiano e colunista de política, Érico Firmo, fala sobre os 25 anos da eleição de Juraci Magalhães para prefeito de Fortaleza.

No quadro no "Alguém me Disse", o editor-chefe de Opinião e colunista do O POVO, Guálter George, fala sobre a agenda de Lula no Ceará e porque ela será importante para o governador Camilo Santana (PT).

