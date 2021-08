PGR diz ao STF que abriu apuração preliminar sobre ataques às urnas

A Justiça do Ceará acolheu denúncia do Ministério Público Estadual contra o músico Iverson de Sousa Araújo, o DJ Ivis, e o tornou réu no processo em que ele responde por agressões contra a ex-esposa dele Pamella Holanda. A ação tramita na Vara Única Criminal de Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e decorre de inquérito elaborado pela Delegacia de Polícia Civil local.

Em nota, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) confirmou a citação do acusado no processo. Por conta do caráter sigiloso da ação, o órgão informou que "mais informações não podem ser repassadas".

O relatório final da investigação foi concluído no dia 22 de julho, resultando no indiciamento do músico pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria no âmbito da violência doméstica. No caso da primeira infração, a pena pode variar de três meses a um ano de detenção. Em relação à segunda e à terceira, a legislação fixa detenção de um a seis meses ou multa.

A defesa alega que as infrações atribuídas a Ivis no inquérito não estabelecem cumprimento de pena em regime recluso, ou seja, na cadeia. Em nota recente enviada ao O POVO, o advogado de defesa do cantor, André Quesado, classificou a prisão como descabida e carente de fundamentação.

"Iverson foi indiciado por Lesão Corporal no âmbito familiar (Art. 129, §9º), Injúria (art. 140) e Ameaça (art. 147). Pela legislação penal, tais crimes são apenados com detenção e não de reclusão. Por esta e outras razões, não há cabimento para a manutenção da prisão preventiva. A rigor, sequer havia fundamento para a sua decretação", pontuou o advogado, ressaltando ainda que Ivis "tem consciência da gravidade dos seus erros, de que nada justifica as agressões e que está disposto, na medida do possível, a reparar os danos".

Quesado foi procurado pelo O POVO novamente nesta segunda-feira, 16, para comentar a nova fase do processo, mas não respondeu os questionamentos da reportagem até a publicação desta matéria.

DJ Ivs está preso desde o dia 14 de julho. A prisão preventiva foi determinada pela Justiça Estadual a pedido da Delegacia Civil de Eusébio, a quem coube a investigação das agressões praticadas pelo músico contra sua ex-esposa. O caso ganhou repercussão nacional após a divulgação dos vídeos em que Ivis apareceu espancando Pamella com socos, chutes e puxões de cabelo. As cenas foram publicadas pela própria vítima nas redes sociais, três dias antes do cantor ser preso.

Além do inquérito em Eusébio, Ivis enfrenta uma outra investigação na Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza (DDM), que apura o caso especificamente no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.

O cantor cumpre reclusão no presídio Irmã Imelda Lima Pontes, em Aquiraz, para onde também são encaminhados outros suspeitos de agressão contra mulheres.





