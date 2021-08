MPF denuncia ex-presidente da Eletronuclear e pede confisco de quase R$ 1 bi

O Grupo de Atua√ß√£o Especial de Combate ao Crime Organizado do Minist√©rio P√ļblico Federal no Rio de Janeiro denunciou o ex-presidente da Eletronuclear e vice-almirante Othon Luiz Pinheiro da Silva e outros cinco investigados por supostos crimes de corrup√ß√£o, organiza√ß√£o criminosa e lavagem de dinheiro em raz√£o propinas no √Ęmbito do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB). A Procuradoria requer um confisco de US$ 165.067.817,00, para reparar os danos causados pelos crimes, sendo que o valor atualizado corresponde a R$ 939.235.878,78.

Al√©m de Othon, a den√ļncia datada do √ļltimo dia 2 atinge o suposto operador do vice-almirante, Jos√© Amaro Pinto Ramos, os doleiros Eduardo Padovan e Paulo de Arruba, e as filhas do ex-presidente da Eletronuclear, Ana Cristina e Ana Luiza. Parte dos supostos fatos criminosos descritos na den√ļncia j√° prescreveram com rela√ß√£o a Othon e a Amaro, em raz√£o de os dois j√° terem mais de 70 anos.

A Procuradoria ressalta que as acusa√ß√Ķes s√£o decorrentes de investiga√ß√Ķes posteriores √†s diferentes Opera√ß√Ķes que miraram desvios na Eletronuclear - Radioatividade, Pripryat, Irmandade e Descontamina√ß√£o. A primeira de tais ofensivas foi deflagrada em 2015 pelo ent√£o juiz S√©rgio Moro, perante a 13¬™ Vara Federal de Curitiba, mas os autos acabaram sendo enviados para o Rio de Janeiro, ap√≥s decis√£o do Supremo Tribunal Federal. No √Ęmbito da 'Radioatividade', Othon foi condenado a 43 anos de pris√£o.

O Minist√©rio P√ļblico Federal imputa aos seis denunciados suposta participa√ß√£o em organiza√ß√£o criminosa que 'tinha por finalidade a pr√°tica de crimes de evas√£o de divisas e corrup√ß√£o ativa e passiva, bem como a lavagem dos recursos auferidos desses crimes e daqueles utilizados no pagamento de vantagens indevidas a agentes p√ļblicos no contexto do PROSUB'.

As primeiras propinas citadas da den√ļncia teriam sido pagas em 2012, no valor total de ¬Ä 6,694 milh√Ķes, e seriam uma contrapartida paga pela Odebrecht pelo fato de a empresa ter sido escolhida 'diretamente participar de contrato bilion√°rio sem a necessidade de empreender esfor√ßos em longo e complexo procedimento licitat√≥rio', diz o MPF. De acordo com a Procuradoria, os valores foram pagos pela Odebrecht a Jos√© Amaro, sendo que nas planilhas do famoso Setor de Opera√ß√Ķes Estruturadas da empreiteira o codinome do suposto operador de Othon era 'Champagne'.

Ainda de acordo com os procuradores, Amaro teria adotado uma série de caminhos para distribuir a propina paga pela Odebrecht, sendo identificado que parte dos recursos passaram pelas mãos dos doleiros Eduardo Padovan e Paulo de Arruda antes de chegarem uma contra empresarial aberta em baco suíço pelas filhas de Othon Pinheiro.

"Antes do in√≠cio dos pagamentos, Othon Pinheiro, Jos√© Amaro, Eduardo Padovan, Paulo de Arruda, Ana Cristina e Ana Luiza reuniram-se para tra√ßar a estrat√©gia a ser executada no intuito de dificultar o rastreamento de parte dos repasses efetuados pela Odebrecht e dissimular a percep√ß√£o desses recursos pelo presidente da Eletronuclear. Para tanto, decidiram utilizar a offshore Iberoamerica, sediada no Panam√°, para criar contas em bancos su√≠√ßos que serviriam de rota para os valores que teriam como destinat√°rio final Othon Pinheiro", registra trecho da den√ļncia.

A den√ļncia relata ainda que, ap√≥s a Odebrecht ter sido escolhida para participar da parceria com a empresa francesa na execu√ß√£o do PROSUB, o ent√£o presidente da parte de Insfraestrutura da empreiteira, Benedicto J√ļnior, entrou em contato com Othon Pinheiro para que ele atuasse como 'consultor particular' da empresa nas discuss√Ķes com o parceiro franc√™s sobre o projeto de constru√ß√£o do submarino de propuls√£o nuclear.

Os procuradores dizem que o ex-presidente da Eletronuclear aceitou exercer o papel 'tendo por contrapartida a percepção efetiva de € 1,5 milhão que foram depositados em conta de empresa offshore, além de R$ 1,2 milhão, entregues na casa que possui no Rio de Janeiro'.

"Tratando-se apenas de propina para manter a fidelidade do agente p√ļblico aos interesses da empresa Odebrecht, a metodologia eleita para o pagamento dos valores, afeta a negocia√ß√Ķes tratadas em contextos il√≠citos, denota o intuito de se ocultar o motivo desses repasses e o real destinat√°rio dos recursos".