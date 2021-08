Em evento, Pacheco pede estabilidade entre os Poderes

Com participação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e outros políticos, a Marinha do Brasil realizou nesta segunda-feira, 16, a Operação Formosa, um exercício militar anual que acontece na cidade de mesmo nome, no interior de Goiás. O evento já estava no radar da mídia após o desfile de veículos blindados na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, na última terça-feira, 10, para a entrega do convite ao presidente.



No entanto, se na última terça a demonstração rendeu reações indignadas de pessoas que entenderam a demonstração como uma tentativa de intimidação, já que no mesmo dia a Câmara dos Deputados votou a PEC do impresso, nesta segunda o exercício foi acompanhado por piadas de usuários da internet. Ao som da música tema do filme “Missão Impossível”, a simulação, que durou aproximadamente duas horas, foi transmitido pela TV Brasil, rede de comunicação do governo.

Após o desfile de veículos blindados e armamentos na Esplanada dos Ministérios, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e outros políticos participaram nesta segunda-feira, 16, do treinamento da Marinha do Brasil chamado de "Operação Formosa". pic.twitter.com/j1ll2nzngB — Jogo Político (@jogopolitico) August 16, 2021

Sobre a gloriosa e ousada Operação Formosa. pic.twitter.com/1FFz2nv5be — queimomeucerebro (@Marcelo_dias_s) August 16, 2021



Participou também o novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), um dos principais líderes do Centrão. Ele e o presidente foram chamados a disparar peças de artilharia que simularam o bombardeio de posições inimigas. As peças eram obuseiros de 105 mm, com alcance de 17 quilômetros, segundo explicou o cerimonial do Ministério da Defesa.

Além de Bolsonaro e Ciro, estiveram os ministros Walter Braga Netto (Defesa), Augusto Heleno (Segurança Institucional), Marcelo Queiroga (Saúde) e Gilson Machado (Turismo). Os comandantes da Marinha, almirante Almir Garnier, e do Exército, general Paulo Sérgio, também compareceram.

Parlamentares aliados do presidente, entre eles o senador Marcos Rogério (DEM-RO), que também é membro da CPI da Covid, também acompanharam.

A simulação ocorre numa área militar em Formosa (GO), a cerca de 80 km de Brasília. Esta é a terceira fase da operação e contou, pela primeira vez, com a participação do Exército e da Aeronáutica, passando a integrar o calendário operativo do Ministério da Defesa. De acordo com a pasta, realizado desde 1988, o exercício é considerado uma ação militar de alta complexidade, utilizando diversos meios e armamentos empregando munição real.



Dividida em quatro fases - deslocamento, tema tático, adestramento conjunto e regresso - a Operação Formosa tem como principal propósito assegurar o preparo do Corpo de Fuzileiros Navais, mantendo a tropa preparada para exercer sua atividade-fim, conforme previsto na Estratégia Nacional de Defesa. No exercício foram empregados cerca de 2,5 mil militares, da Marinha, do Exército e Aeronáutica. (com informação de Agência Estado)



Tags