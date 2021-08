Bolsonaro insiste em pedido de impeachment de Barroso e Moraes

O presidente Jair Bolsonaro reafirmou nesta terça-feira, 17, que vai entrar com um pedido de impeachment no Senado contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Apesar da mobilização de líderes do Centrão e aliados do governo de tentar demover o presidente da ideia, Bolsonaro confirmou que vai entregar o pedido ao Congresso.

O presidente afirmou ainda que, nesta semana, terá "novidades" dentro das quatro linhas da Constituição, sem dar mais detalhes do que quis dizer. "Está com o Senado agora. Não vou agora tentar cooptar senadores de uma forma ou de outra oferecendo alguma coisa para eles votarem o impeachment deles", declarou em entrevista à Rádio Capital Notícia, de Cuiabá, na manhã desta terça-feira, 17.

O presidente criticou Alexandre de Moraes por tê-lo incluído como investigado no inquérito das fake news. Na avaliação do chefe do Executivo, a investigação é "o absurdo dos absurdos" e o ministro o está julgando de forma isolada.

Para Bolsonaro, Moraes "está fazendo barbaridade", assim como o corregedor do TSE, Luis Felipe Salomão, que suspendeu a monetização de canais que propagam mentiras sobre o sistema eleitoral.

Apesar das críticas a Moraes e as recentes trocas de farpas com o presidente da corte eleitoral, Luís Roberto Barroso, o presidente negou que ataque todos os magistrados do STF. "Não pode alguns poucos ministros, poucas autoridades, se tornarem donos do mundo, donos da verdade. Quando eu falo do ministro Barroso e do Alexandre, estou falando de 2 dos 11 ministros do Supremo", disse. "Isso faz parte da vida democrática."

Sobre a possibilidade de o TSE torná-lo inelegível, Bolsonaro declarou: "Baseado em quê? Pelo que eu estou sabendo isso é mais que uma fumaça, parece que um pequeno incêndio, baseado em fake news". De acordo com o presidente, é um direito dele advogar a favor do voto impresso.

Segundo Bolsonaro, enquanto ele ainda atua dentro da Constituição, "do lado de lá, já saíram das quatro linhas (da Constituição)", acusou. O presidente declarou que ninguém quer uma ruptura no País. "Uma ruptura tem problemas internos e externos".

A respeito das manifesta√ß√Ķes previstas para o feriado de 7 de setembro, disse que ainda n√£o sabe se vai participar dos atos, o que classificou como mobiliza√ß√Ķes "em defesa da democracia, da liberdade e contra a interfer√™ncia de alguns ministros". Para ele, "n√≥s temos que ouvir o povo".

Alian√ßa eleitoral s√≥ em 2022. De olho nas elei√ß√Ķes de 2022, o presidente afirmou que a alian√ßa pol√≠tica para o pleito vai come√ßar a ser formada a partir do in√≠cio do ano que vem. Segundo ele, at√© o momento, "n√£o tem compromisso com Estado", mas disse que evita falar isso para n√£o ter problemas dentro do Parlamento. "Preciso aprovar coisas para o bem do Brasil."

Bolsonaro avaliou que uma aliança na atual situação nacional vai complicar ainda mais a estabilidade. "Trazer para dentro agora desse turbilhão que a gente vive, do problema que a gente vive aqui, a gente complica mais a situação do Brasil", diz.

Para o pleito, no entanto, o chefe do Executivo permanece sem partido para concorrer. Se dependesse dele, conforme pontuou, a escolha já teria sido feita. "Mas o casamento é difícil, sempre tem um problema pela frente, estou correndo atrás", reforça. Segundo o presidente, há a possibilidade de ir para o Progressistas, porém, a sigla também "precisa querer". Como mostrou o Estadão, o partido flerta também com a esquerda em alianças regionais.

Veto ao fundo eleitoral. Bolsonaro disse que vai vetar o fundo eleitoral na √≠ntegra caso seja impedido de cortar o que exceder a lei de 2017 de reajuste ao projeto. De acordo com o chefe do Executivo, a ordem dada por ele foi vetar tudo o que extrapolar aquilo que foi previsto em 2017, uma vez que n√£o quer gerar atritos com a C√Ęmara dos Deputados ou o Senado.

"Mas vamos supor que não seja possível porque está em um artigo só, então vete tudo", disse. O presidente voltou a declarar que "temos que cumprir a lei" e, não pode vetar ou sancionar "qualquer coisa sem responsabilidade". "Se eu sancionar o que não devo ou vetar o que não posso, estou em curso em crime de responsabilidade", afirmou.

Apesar da justificativa utilizada por Bolsonaro, n√£o h√° obriga√ß√£o por parte da Presid√™ncia da Rep√ļblica de reajuste m√≠nimo do chamado "Fund√£o" pela infla√ß√£o. Se o presidente confirmar o veto √† regra aprovada na Lei de Diretrizes Or√ßament√°rias (LDO), o valor ficar√° em aberto. Segundo determina e legisla√ß√£o, o governo e os parlamentares dever√£o estabelecer o gasto com as campanhas no ano que vem de acordo com o seguinte c√°lculo: usar o valor dos impostos arrecadados com o fim da propaganda partid√°ria, calculado em R$ 803 milh√Ķes no ano que vem, mais um porcentual n√£o definido da reserva destinada √†s emendas parlamentares de bancada, cuja somat√≥ria deve chegar a R$ 8 bilh√Ķes no pr√≥ximo ano.

Acusa√ß√£o de "curandeiro". Bolsonaro tamb√©m rebateu as acusa√ß√Ķes que recebeu da Comiss√£o Parlamentar de Inqu√©rito (CPI) da Covid, cujo relat√≥rio jur√≠dico decidiu propor o indiciamento do presidente pelo crime de charlatanismo, por incentivo ao uso de medicamentos sem efic√°cia comprovada contra a covid-19. "N√£o sou charlat√£o nem curandeiro, s√≥ dei uma alternativa", afirmou o presidente.

O presidente negou que tenha buscado sozinho outras alternativas de tratamento para a doen√ßa e disse que teve o apoio de equipes m√©dicas para orient√°-lo. "Por que essa onda toda contra o tratamento precoce?", questionou o presidente. "Ser√° que √© um grande neg√≥cio para a ind√ļstria farmac√™utica para comprar vacina?", emendou.

Em críticas ao seu rival político, governador de São Paulo, João Doria (PSDB), o chefe do Executivo disse que "ninguém tem coragem de falar", mas que "gente que tomou as duas doses (da Coronavac), foi infectado e está morrendo". "Por que está morrendo? Porque acreditou nas palavras do governador de São Paulo de dizer que quem tomar as duas doses da Coronavac e for infectado, jamais morrerá".

Bolsonaro pediu para que a população procure médicos e, se os profissionais recomendarem tratamento precoce, "faça, mesmo sem ter sido vacinado duas vezes". "Se você esperar, ir para casa, mesmo vacinado, esperar até sentir falta de ar para voltar ao hospital, o que eu chamo de 'Protocolo Mandetta', pode ser tarde demais", pontuou.

Segundo o presidente, assim como p√°ginas que defendem o tratamento precoce est√£o saindo do ar, p√°ginas que contestam a inviolabilidade das urnas eletr√īnicas tamb√©m est√£o sendo derrubadas, em refer√™ncia √† decis√£o do TSE de desmonetizar canais de fake news. Na avalia√ß√£o de Bolsonaro, "√© hipocrisia, pouca gente tem coragem de falar a verdade". "N√≥s temos que resistir, n√£o podemos aceitar ditadura no Brasil", declarou.

