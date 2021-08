Justiça suspende lei municipal que aumentava conta de luz no Crato

Segundo o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), a lei foi aprovada sem observância do devido processo legislativo

A Justiça do Ceará suspendeu, nesta segunda-feira, 16, uma lei municipal que modificou dispositivos do Código Tributário Municipal e aumentou as alíquotas da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) na cidade do Crato. A decisão atendeu ao pedido do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

Por intermédio da 3ª Promotoria de Justiça do Crato, o MP havia ajuizado ação civil pública contra o Município do Crato, com fundamento na nulidade e inconstitucionalidade da referida lei, a qual foi aprovada sem observância do devido processo legislativo. A 2ª Vara Cível do Crato deferiu o pedido liminar e suspendeu os efeitos da lei até o julgamento definitivo da ação.

