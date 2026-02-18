Zuckerberg testemunhará sobre dependência em redes sociais nos EUA

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, deve depor nesta quarta-feira (18) em um julgamento histórico nos Estados Unidos sobre a dependência em redes sociais, convocado pelos representantes legais de uma denunciante que alega que o Instagram e outras plataformas foram deliberadamente projetados para tornar jovens usuários dependentes. O depoimento do CEO de 41 anos da Meta — matriz do Facebook, Instagram e WhatsApp — é o mais aguardado no julgamento na Califórnia. Este é o primeiro de uma série de casos que podem estabelecer um precedente legal para milhares de processos movidos por famílias americanas contra as principais plataformas de redes sociais.

O julgamento será a primeira vez que o bilionário abordará a segurança de suas plataformas, que dominam o mundo, diretamente perante um júri.

Os 12 jurados em Los Angeles ouvirão depoimentos até o final de março para decidir se o YouTube, do Google, e o Instagram têm alguma responsabilidade pelos problemas de saúde mental sofridos por Kaley G.M., uma jovem de 20 anos residente na Califórnia que é usuária compulsiva de redes sociais desde a infância. Kaley G.M. começou a usar o YouTube aos seis anos, o Instagram aos 11 e, posteriormente, o TikTok e o Snapchat. O julgamento determinará se Google e Meta projetaram deliberadamente suas plataformas para promover o uso compulsivo entre jovens, prejudicando sua saúde mental no processo.

O caso, juntamente com outros dois julgamentos semelhantes agendados em Los Angeles nos próximos meses, busca estabelecer um precedente para a resolução de milhares de denúncias que culpam as redes sociais por alimentar uma epidemia de depressão, ansiedade, transtornos alimentares e suicídio entre os jovens. Os procedimentos se concentram exclusivamente no design dos aplicativos, seus algoritmos e recursos de personalização, já que a lei dos EUA concede às plataformas imunidade quase absoluta contra a responsabilização por conteúdos gerados pelos usuários. TikTok e Snapchat, também citados no processo, chegaram a acordos confidenciais com a denunciante antes do início do julgamento.

- "Uso problemático" - O chefe do Instagram, Adam Mosseri, foi o primeiro executivo do Vale do Silício a depor, em 11 de fevereiro. Ele disse aos jurados que rejeitava o conceito de "dependência" em redes sociais e preferia falar em "uso problemático", a terminologia adotada pela Meta. "Tenho certeza de que já disse que era viciado em uma série da Netflix quando a assisti até muito tarde da noite, mas não acho que isso seja o mesmo que dependência clínica", disse Mosseri.

No dia anterior, os advogados da denunciante convocaram a psiquiatra Anna Lembke para depor sobre como as redes sociais podem funcionar como uma "porta de entrada" para jovens, reconfigurando seus cérebros ainda em desenvolvimento para comportamentos de dependentes. Neal Mohan, chefe do YouTube, também estava previsto para depor, mas os advogados da demandante disseram na terça-feira que convocarão outro executivo da plataforma de vídeos. Os procedimentos em Los Angeles ocorrem em paralelo a um caso semelhante em nível nacional perante um juiz federal em Oakland, Califórnia, o que pode resultar em outro julgamento em 2026.