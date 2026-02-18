Villarreal vence Levante (1-0) e se consolida em 3º no Espanhol

O Villarreal venceu o Levante por 1 a 0 nesta quarta-feira (18), em jogo adiado da 16ª rodada do Campeonato Espanhol, e se consolidou em terceiro na tabela. Com a vitória, o 'Submarino Amarelo' chega 48 pontos e abre três de vantagem sobre o Atlético de Madrid (4º), que no domingo foi derrotado pelo Rayo Vallecano.

Em relação ao líder Real Madrid, a diferença é de 12 pontos. O Barcelona, vice-líder, soma 58 pontos.

O Levante, vice-lanterna do campeonato, teve mais posso de bola na partida, que deveria ter sido disputada em dezembro mais foi adiada por conta das fortes chuvas que atingiram a região de Valência. O Villarreal se mostrou perigoso nos contra-ataques e chegou à vitória com o gol de Georges Mikautadze no início do segundo tempo (57'). --- Jogo adiado da 16ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

Quarta-feira, 18 de fevereiro Levante - Villarreal 0 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG 1. Real Madrid 60 24 19 3 2 53 19 34 2. Barcelona 58 24 19 1 4 64 25 39

3. Villarreal 48 24 15 3 6 45 26 19 4. Atlético de Madrid 45 24 13 6 5 38 21 17 5. Betis 41 24 11 8 5 39 29 10