Vidro gravado com laser pode armazenar dados por milênios, indica Microsoft

E se o vidro pudesse guardar nossos dados sem consumir tanta energia quanto os atuais dispositivos de armazenamento e durante milênios? Este é o objetivo do projeto Silica da Microsoft, que revelou seus novos avanços nesta quarta-feira (18) na revista Nature. Desde 2019, o projeto Silica tem como objetivo desenvolver um sistema de armazenamento em placas de vidro, um pouco como no início da fotografia, quando os negativos eram conservados neste tipo de suporte.

A iniciativa baseia-se em vidro de silício, muito puro, comum e utilizado, por exemplo, na fabricação de tubos de lâmpadas halógenas ou espelhos de telescópios. Tem a vantagem de ser resistente a variações de temperatura, impermeável à umidade e imune a interferências eletromagnéticas.

Exatamente o contrário dos atuais centros de armazenamento, que consomem muita energia e onde os discos rígidos e outros suportes têm de estar altamente protegidos. Os materiais atuais têm, além disso, uma vida útil limitada que obriga a realizar cópias de segurança periódicas ao fim de alguns anos. No estudo publicado nesta quarta-feira, a Microsoft Research, a divisão de pesquisa do gigante do software, apresenta uma "solução de armazenamento de arquivos" completa, que vai desde o registo até à restituição dos dados, passando pela sua conservação sem problemas por dezenas de milhares de anos.

- Pixels em 3D - Este sistema, chamado Silica, tem quatro etapas: gravação, armazenamento, leitura e descodificação, todas validadas por inúmeros testes publicados no estudo. O Silica regista primeiro os dados diretamente no interior das placas de vidro graças a um laser ultrarrápido multifásico, um laser de femtosegundo. O laser grava pixels tridimensionais chamados voxels.

Na prática, "os dados do usuário chegam sob a forma de uma série de bits, que depois são agrupados em símbolos. Cada símbolo corresponde a um voxel". Os lasers gravam estes voxels em 2D nas placas de vidro, empilhando-os camada por camada, em 3D, "de baixo para cima ao longo da espessura da placa de vidro, até que fique completamente preenchida", detalha o estudo. As placas de vidro são depois armazenadas em bibliotecas que não requerem condições atmosféricas especiais.

Quando o usuário quer recuperar seus dados, o Silica utiliza um microscópio automatizado equipado com uma câmera que lhe permite ler e capturar as imagens de cada uma das camadas de voxels. Estas imagens são posteriormente descodificadas, sobretudo com recurso à inteligência artificial, para recuperar seu formato original. - 10.000 anos - Segundo o estudo, o sistema tem uma capacidade de escrita de 65,9 megabits de dados por segundo. E pode armazenar 1,59 gigabits de dados por milímetro cúbico, ou seja, 4,84 terabytes num pedaço de vidro de 12 centímetros quadrados e dois milímetros de espessura.