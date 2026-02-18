Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Venezuela oferece gasolina de maior qualidade pelo dobro do preço convencional

Autor AFP
Tipo Notícia

A Venezuela iniciou um plano-piloto de venda de gasolina de maior qualidade, que é oferecida ao dobro do preço da convencional, informaram nesta quarta-feira(18) fontes do setor e trabalhadores de postos de combustível. 

A petroleira estatal PDVSA ainda não anunciou o programa oficialmente, embora o combustível "superpremium" já esteja sendo oferecido, inicialmente, em oito postos de Caracas. 

O programa coincide com a abertura petrolífera após a incursão americana e a queda de Nicolás Maduro em 3 de janeiro. 

A gasolina na Venezuela chegou a ser a mais barata do mundo. O abastecimento passou por várias crises de escassez e, há anos, apenas um tipo de octanagem é oferecido. 

Maduro fixou em 2020 os preços atuais: no mercado privado custa 50 centavos de dólar por litro (2,61 reais) e a subsidiada é praticamente de graça em poucos postos. A "superpremium" é vendida agora a 1 dólar o litro (5,22 reais, na cotação atual). 

Começou na terça-feira "à tarde um plano-piloto em oito postos em Caracas", disse à AFP, sob anonimato, um funcionário desses estabelecimentos no bairro comercial de Chacao, onde não havia fila para abastecer. 

O supervisor de um posto em outro bairro popular também confirmou a venda. 

O aumento do preço da gasolina sempre foi um tema sensível na Venezuela, após a explosão social de Caracazo, em 1989, uma revolta contra um ajuste de preços com um balanço oficial de 300 mortos. 

Maduro autorizou em 2016 o primeiro aumento em duas décadas, que evaporou com a inflação. Depois veio o reajuste atual, de 2020, que coincidiu com a dolarização informal do país. 

A "superpremium" só é paga em dólares em espécie. O fraco bolívar local não é aceito. 

Uma fonte explicou à AFP que esse piloto estava nos planos há cerca de dois anos. O principal impedimento era a importação de um componente para a produção dessa gasolina. 

O petróleo venezuelano está submetido a sanções dos Estados Unidos desde 2019, mas o embargo foi flexibilizado após a incursão de janeiro. 

O presidente Donald Trump afirmou que controla a venda de petróleo venezuelano e incentiva investimentos de petroleiras americanas no país. 

A presidente interina Delcy Rodríguez, vice-presidente de Maduro, promove uma agenda petrolífera distante da estatização tradicional do chavismo, que incluiu uma reforma da Lei de Hidrocarbonetos para atrair capitais privados.

