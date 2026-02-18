Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vaticano divulga informações por via digital para combater falsificações geradas por IA

AFP


Tipo Notícia

O papa Leão XIV determinou que as organizações católicas incluam em seus sites o link para o canal oficial de notícias do Vaticano, enquanto a Santa Sé luta contra a avalanche de conteúdo gerado por IA na internet. 

O Vatican News, meio de comunicação da Santa Sé, informou nesta quarta-feira (18) que o pontífice escreveu aos bispos com o pedido para que utilizem o serviço nos sites de paróquias, dioceses e associações católicas. 

A ideia é oferecer um canal frequentemente atualizado com vídeos autorizados do papa, além de discursos, anúncios, textos e histórias dos meios oficiais do Vaticano, em 40 idiomas diferentes. 

Na carta, Leão XIV afirma aos bispos que esta é uma "ferramenta de evangelização" e "uma forma para que suas paróquias e comunidades obtenham constantemente informações da fonte primária".

Uma investigação da AFP realizada nos meses posteriores à entronização do papa Leão, em maio de 2025, identificou dezenas de páginas no YouTube e no TikTok que publicavam vídeos e gravações gerados por IA, mas atribuídos ao papa.

No TikTok, um vídeo em espanhol recebeu 9,6 milhões de visualizações e dizia mostrar Leão XIV pregando sobre o valor de adorar as mulheres. Outro, apesar da marca IA, enganava os espectadores e foi visto 32,9 milhões de vezes.

Andrea Tornielli, diretor editorial do Dicastério para a Comunicação do Vaticano, afirmou que a nova iniciativa "pode servir para combater o fenômeno das 'fake news', ao permitir o acesso imediato à fonte original das notícias e dos textos".



