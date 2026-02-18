UE abre investigação contra Shein por bonecas sexuais infantis

Shein é acusada de usar "design potencialmente viciante". Lei europeia responsabiliza plataformas por conteúdo ilegal / Crédito: Jade Gao/AFP

Reguladores da União Europeia (UE) abriram uma investigação formal nesta terça-feira (17/12) contra a gigante chinesa Shein por suspeitas de que a varejista não fez o suficiente para limitar a venda de produtos considerados ilegais, como "bonecas sexuais com aparência infantil" e armas. O braço executivo do bloco também acusa a plataforma de empregar um "design potencialmente viciante". A investigação ocorre com base na Lei de Serviços Digitais (DSA), que exige que plataformas adotem medidas adicionais para proteger usuários e remova conteúdos ilegais. A Shein poderá ser obrigada a alterar suas práticas ou pagar uma multa caso seja emitida uma decisão de não conformidade.

Um dos focos da apuração é verificar se a Shein possui salvaguardas adequadas para limitar a venda de produtos ilegais. Em novembro do ano passado, autoridades francesas identificaram que a empresa vendia em seu marketplace bonecas sexuais com características infantis e grandes quantidades de armas ilegais, incluindo armas de fogo, facas e facões.

Reguladores ainda miram a transparência dos sistemas de recomendação, que sugerem novos produtos aos consumidores. Há preocupação de que a empresa não explique claramente aos usuários por que determinados itens estão sendo priorizados. Shein diz que cumpre obrigações A Shein afirmou que leva suas obrigações a sério e continuará cooperando com a Comissão. A empresa disse ter investido significativamente no fortalecimento da conformidade com a DSA. As medidas incluem "avaliações abrangentes de riscos sistêmicos e estruturas de mitigação, proteções aprimoradas para usuários mais jovens e trabalho contínuo para projetar nossos serviços de forma a promover uma experiência segura e confiável", afirmou em comunicado.