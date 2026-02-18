Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

UE abre investigação contra Shein por bonecas sexuais infantis

Reguladores do bloco indicam que varejista não fez o suficiente para limitar a venda de produtos ilegais após escândalo. Empresa diz que atua em conformidade com a lei europeia.
Reguladores da União Europeia (UE) abriram uma investigação formal nesta terça-feira (17/12) contra a gigante chinesa Shein por suspeitas de que a varejista não fez o suficiente para limitar a venda de produtos considerados ilegais, como "bonecas sexuais com aparência infantil" e armas. O braço executivo do bloco também acusa a plataforma de empregar um "design potencialmente viciante".

A investigação ocorre com base na Lei de Serviços Digitais (DSA), que exige que plataformas adotem medidas adicionais para proteger usuários e remova conteúdos ilegais. A Shein poderá ser obrigada a alterar suas práticas ou pagar uma multa caso seja emitida uma decisão de não conformidade.

Um dos focos da apuração é verificar se a Shein possui salvaguardas adequadas para limitar a venda de produtos ilegais. Em novembro do ano passado, autoridades francesas identificaram que a empresa vendia em seu marketplace bonecas sexuais com características infantis e grandes quantidades de armas ilegais, incluindo armas de fogo, facas e facões.

França abriu disputa

O governo francês tentou suspender o acesso ao site da Shein no país, mas um tribunal bloqueou a medida e pediu que a Comissão Europeia investigasse o caso. Na ocasião, o bloco chegou a solicitar explicações sobre a disponibilidade desses itens e indicou suspeita de que o sistema da Shein represente "risco sistêmico para os consumidores" da UE.

A Comissão também avaliará se a Shein possui sistemas para mitigar riscos relacionados ao que descreve como o design viciante da plataforma, que inclui oferecer pontos ou recompensas por engajamento.

Reguladores ainda miram a transparência dos sistemas de recomendação, que sugerem novos produtos aos consumidores. Há preocupação de que a empresa não explique claramente aos usuários por que determinados itens estão sendo priorizados.

Shein diz que cumpre obrigações

A Shein afirmou que leva suas obrigações a sério e continuará cooperando com a Comissão. A empresa disse ter investido significativamente no fortalecimento da conformidade com a DSA.

As medidas incluem "avaliações abrangentes de riscos sistêmicos e estruturas de mitigação, proteções aprimoradas para usuários mais jovens e trabalho contínuo para projetar nossos serviços de forma a promover uma experiência segura e confiável", afirmou em comunicado.

"Proteger menores e reduzir o risco de conteúdos e comportamentos prejudiciais está no centro de como desenvolvemos e operamos nossa plataforma."

