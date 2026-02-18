Ucraniana luta pela vida do marido em meio aos apagões

Olena Grigorenko mal saiu de seu apartamento em Chernihiv nas últimas semanas. Sempre que há um apagão nesta cidade do norte da Ucrânia, ela corre para a cama do marido para conectar as baterias do ventilador mecânico que o mantém vivo. Completamente paralisado e conectado 24 horas por dia ao ventilador amarelo e azul, seu marido, Anatoli Kuchinski, sofre de esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença neurodegenerativa com expectativa de vida máxima de cinco anos.

Os constantes ataques russos à rede elétrica da Ucrânia nos últimos meses tornaram sua luta contra a doença ainda mais perigosa. Mísseis e drones deixaram milhões de pessoas sem aquecimento e eletricidade, em temperaturas que chegam a -20°C.

Grigorenko, de 57 anos, mantém um cronograma diário dos apagões programados em Chernihiv, ao norte de Kiev, devido aos racionamentos da eletricidade, que podem durar até nove horas por dia. Quando há energia elétrica sem interrupções constantes, "não há tempo suficiente para carregar a bateria", explica Grigorenko à AFP. Kuchinski só consegue mover os olhos. Após uma carreira no serviço de segurança ucraniano, o SBU, o homem de 62 anos não consegue se mexer, engolir ou falar, e precisa de cuidados constantes.

- Lições da guerra - Em meio aos apagões, Grigorenko se prepara para o pior. "Há uma casa vizinha que nunca fica sem energia. Já combinei com eles para que, se Deus me livre, algo aconteça, eu possa correr para lá e carregar a bateria", relata.

Grigorenko programa três alarmes todas as noites, às 1h00, 4h00 e 6h00, e acorda sempre que o aparelho indica que precisa ser ligado ou para carregar as baterias. "A guerra ensina tudo", admite. Ela estocou comida, desinfetantes para os tubos que mantêm Kuchinski vivo, remédios e mantém um barril de 100 litros d'água.

Seu planejamento meticuloso é uma lição aprendida com a invasão russa de fevereiro de 2022. As tropas russas cercaram Chernihiv e cortaram a eletricidade, deixando Kuchinski com apenas duas horas de bateria para o ventilador. Grigorenko "implorou" a uma ambulância militar que o levasse ao hospital mais próximo. "Algumas pessoas dizem 'mande-o para um centro especializado onde profissionais possam cuidar dele'. Mas nenhum profissional vai lhe dar esse tipo de amor, esse tipo de cuidado", afirma. - Um conhaque -