Trump: caso Irã decida não fazer um acordo, pode ser necessário que EUA usem ilha Diego Garcia
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, 18, que o governo norte-americano pode usar a ilha Diego Garcia para um possível ataque caso o Irã decida não fazer um acordo nuclear com Washington. A ilha, de propriedade do Reino Unido, fica estrategicamente localizada no Oceano Índico.
"Pode ser necessário que os Estados Unidos usem Diego Garcia e o campo de aviação localizado em Fairford, a fim de erradicar um potencial ataque por um regime altamente instável e perigoso - um ataque que poderia ser feito ao Reino Unido, bem como a outros países amigos", escreveu Trump na rede social Truth.
O republicano ainda alertou que o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, não deve perder o controle sobre Diego Garcia. "Starmer não deve perder o controle, por qualquer motivo, de Diego Garcia, ao entrar em um arrendamento de 100 anos, no melhor dos casos, tênue. Esta terra não deve ser tirada do Reino Unido e, se for permitido que seja, será uma mancha em nosso grande aliado", acrescentou.