Trump: caso Irã decida não fazer um acordo, pode ser necessário que EUA usem ilha Diego Garcia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, 18, que o governo norte-americano pode usar a ilha Diego Garcia para um possível ataque caso o Irã decida não fazer um acordo nuclear com Washington. A ilha, de propriedade do Reino Unido, fica estrategicamente localizada no Oceano Índico.

"Pode ser necessário que os Estados Unidos usem Diego Garcia e o campo de aviação localizado em Fairford, a fim de erradicar um potencial ataque por um regime altamente instável e perigoso - um ataque que poderia ser feito ao Reino Unido, bem como a outros países amigos", escreveu Trump na rede social Truth.