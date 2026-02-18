Starmer e Trump concordam que Irã 'jamais' deverá ser capaz de desenvolver arma nuclear

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e o presidente dos EUA, Donald Trump, concordaram que o Irã "jamais" poderá ter a capacidade de desenvolver uma arma nuclear, durante conversa na noite desta terça-feira (17), segundo comunicado divulgado nesta quarta, 18. Na ocasião, eles reiteraram a necessidade de trabalhar em estreita colaboração com aliados e parceiros para aprimorar a segurança regional do Oriente Médio.

"Os dois líderes confirmaram seu compromisso conjunto com a promoção da estabilidade e da paz no Oriente Médio e discutiram as negociações em curso entre os EUA e o Irã, que estão ocorrendo em Genebra", diz a nota.