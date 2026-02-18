Rybakina abandona WTA 1000 de Dubai; Anisimova e Andreeva vão às quartas

A tenista cazaque Elena Rybakina, número 3 do mundo, abandonou seu jogo de oitavas de final do WTA 1000 de Dubai nesta quarta-feira (18), enquanto a americana Amanda Anisimova (N.6) e a russa Mirra Andreeva (N.7) se classificaram para as quartas de final. Rybakina, campeã do Aberto da Austrália no final de janeiro, desistiu da partida contra a croata Antonia Ruzic (N.67) no terceiro set devido a problemas gastrointestinais. A cazaque de 26 anos se junta a outras jogadoras importantes do circuito, como as duas melhores do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka (N.1) e a polonesa Iga Swiatek (N.2), ou a canadense Victoria Mboko (N.10) e a tcheca Barbora Krejcikova (N.53), que desistiram ou não participaram do torneio nos Emirados Árabes Unidos.

Ruzic, que entrou na competição como "lucky loser" e eliminou na primeira rodada a campeã do US Open de 2021, a britânica Emma Raducanu (N.25), alcançou as quartas de final de um WTA 1000 pela primeira vez na carreira.

A croata de 23 anos vai enfrentar por uma vaga na semifinal a ucraniana Elina Svitolina (N.9). Amanda Anisimova, segunda cabeça de chave do torneio, fez seu primeiro jogo neste WTA 1000 - passou direto na primeira rodada e foi beneficiada por uma desistência na segunda - contra a indonésia Janice Tjen (N.46) e venceu em dois sets (6-1 e 6-3). Anisimova vai enfrentar nas quartas de final Mirra Andreeva, defensora do título, que eliminou a romena Jaqueline Cristian (N.39).