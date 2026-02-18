Rússia recebe chanceler cubano e pede que EUA não imponham bloqueio a Cuba

O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, visitou Moscou nesta quarta-feira (18) em meio a apagões e grave escassez de combustível na ilha, quadro agravado por restrições dos Estados Unidos às exportações de petróleo para o país. Rodríguez se reuniu com seu homólogo da Rússia, Sergey Lavrov, e tinha encontro previsto com o presidente Vladimir Putin. Durante as conversas, Lavrov pediu que Washington "demonstre bom senso" e desista de planos de bloqueio marítimo, após o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçar impor tarifas a países que vendam petróleo a Cuba.

Lavrov afirmou que Moscou continuará apoiando Cuba na defesa de sua soberania e segurança. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, reforçou que a Rússia se opõe ao bloqueio da ilha e pretende aprofundar as relações bilaterais, inclusive "em tempos difíceis", com assistência adequada.