Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rússia e Ucrânia retomam negociações em Genebra

Rússia e Ucrânia retomam negociações em Genebra

Autor Agnès PEDRERO em Genebra com Stanislav DOSHCHITSYN em Kiev
Autor
Agnès PEDRERO em Genebra com Stanislav DOSHCHITSYN em Kiev Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Representantes da Ucrânia e da Rússia iniciaram nesta quarta-feira (18), em Genebra, o segundo dia de negociações de paz, com mediação dos Estados Unidos, cujo principal emissário destacou na terça-feira "avanços significativos" para encerrar o conflito mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

As conversações representam o esforço diplomático mais recente para deter os combates. O conflito, iniciado em fevereiro de 2022, deixou centenas de milhares de mortos, obrigou milhões de pessoas a fugir e provocou destruição em grande parte do leste e do sul da Ucrânia.

Nesta quarta-feira as negociações foram retomadas, organizadas em "grupos de trabalho" que abordam os aspectos político e militar, destacou na rede social X o chefe da delegação ucraniana, Rustem Umierov. Um porta-voz da delegação russa em Genebra confirmou o reinício das negociações.

O governo dos Estados Unidos pressiona para obter o fim da guerra, que deve completar quatro anos na próxima semana, mas não consegue mediar um acordo entre Moscou e Kiev sobre a questão territorial.

Duas rodadas anteriores de negociações em Abu Dhabi, também com mediação americana, não registraram avanços.

Contudo, o enviado americano Steve Witkoff, que representa o governo de Donald Trump nos diálogos na Suíça, afirmou que os esforços diplomáticos do presidente republicano representaram um passo adiante em sua tentativa de encerrar o conflito.

"O sucesso do presidente Trump em reunir as duas partes desta guerra trouxe progressos significativos, e temos orgulho de trabalhar sob sua liderança para deter as mortes neste terrível conflito", escreveu no X, sem revelar detalhes.

"As partes concordaram em informar seus respectivos líderes e continuar trabalhando em busca de um acordo", acrescentou Witkoff.

Na frente de batalha, os combates prosseguem. A Força Aérea de Kiev denunciou nesta quarta-feira que, durante a noite anterior ao novo dia de diálogos, a Rússia lançou um míssil balístico e 126 drones contra o território ucraniano. Também afirmou que mais de 100 foram derrubados.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, questionou na terça-feira se Moscou leva as negociações de paz a sério, enquanto seu governo está disposto "a avançar rapidamente rumo a um acordo digno para acabar com a guerra".

"O que eles querem?", perguntou Zelensky, ao acusar o Kremlin priorizar os ataques com mísseis e não a "diplomacia real".

- Tensão -

O primeiro dia de conversações em Genebra, na terça-feira, "durou seis horas e foi muito tenso", disse à AFP uma fonte próxima à delegação russa que pediu anonimato. 

O Kremlin é representado pelo nacionalista e ex-ministro da Cultura Vladimir Medinski como seu principal negociador. 

Umierov agradeceu a Washington pela mediação e disse que havia informado os aliados europeus sobre os resultados da primeira rodada de conversações, que, segundo ele, se concentraram em "questões práticas e nos mecanismos de possíveis soluções" para o conflito.

"Concluí uma reunião separada com representantes dos Estados Unidos e aliados europeus: França, Reino Unido, Alemanha, Itália e Suíça", escreveu na plataforma de mensagens Telegram.

Trump pressionou Kiev na segunda-feira por um acordo, ao afirmar que "é melhor que se sentem à mesa, e rápido".

Zelensky disse na terça-feira ao portal Axios que "não era justo" que o republicano continuasse pedindo à Ucrânia para negociar um acordo. Ele disse que uma paz duradoura não será alcançada se a "vitória" for entregue à Rússia dessa maneira.

"Espero que seja apenas uma tática e não uma decisão", completou.

- Pressão -

A Rússia ocupa quase 20% da Ucrânia, incluindo a Crimeia e as áreas que os separatistas apoiados por Moscou haviam tomado antes da invasão de 2022.

Moscou pressiona para obter o controle total da região leste ucraniana de Donetsk como parte de qualquer acordo, e já ameaçou tomar a área à força em caso de fracasso das negociações.

As forças ucranianas registraram recentemente os avanços mais rápidos em dois anos e meio, recuperando 201 quilômetros quadrados na semana passada, segundo uma análise da AFP baseada em dados do Instituto para o Estudo da Guerra.

bur-cad/jfx/arm/mvl/mas-arm/avl/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

ucrânia rússia eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar