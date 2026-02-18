Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rubio mantém negociações secretas com neto de Raúl Castro, diz site americano

Autor AFP
Tipo Notícia

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, mantém conversas secretas com o neto de Raúl Castro, em meio à pressão dos Estados Unidos sobre Cuba, informou nesta quarta-feira (18) o site americano Axios, citando três fontes anônimas.

O presidente americano, Donald Trump, declarou abertamente que considera Cuba uma "nação falida" e instou Havana a firmar um acordo com os Estados Unidos.

Trump descartou, no entanto, a ideia de uma operação destinada a derrubar o governo de Miguel Díaz-Canel.

Segundo o Axios, Rubio, que nasceu nos Estados Unidos, filho de pais cubanos, manteve essas conversas com Raúl Guillermo Rodríguez Castro à margem do governo cubano.

No início de fevereiro, Trump afirmou que os Estados Unidos mantinham conversas com Cuba "no mais alto nível", mas o governo americano tem sido discreto e se recusa a fornecer detalhes sobre o conteúdo ou sobre com quem são realizadas.

O Departamento de Estado e a embaixada cubana em Washington se recusaram a comentar a reportagem do Axios.

Em janeiro, Washington impôs um bloqueio petrolífero à ilha, após o êxito obtido com a apreensão das exportações de petróleo da Venezuela, que levou a uma negociação com Caracas.

Cuba denunciou a manobra e, em seguida, manifestou disposição para negociar.

A ilha enfrenta uma grave escassez de combustível e cortes de energia constantes.

Os Estados Unidos mantêm ainda um embargo comercial há décadas.

Raúl Castro, de 94 anos, retirou-se oficialmente de todas as funções decisórias, mas continua sendo uma figura central do poder e mantém a lealdade das Forças Armadas.

Ele sucedeu o irmão Fidel em 2006 e lançou reformas inéditas, mas sem ceder o poder ou convocar eleições.

Em meados da década de 2010, protagonizou uma aproximação efêmera com os Estados Unidos, que tampouco resultou em abertura política.

