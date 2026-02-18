Rubio mantém negociações secretas com neto de Raúl Castro, diz site americano

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, mantém conversas secretas com o neto de Raúl Castro, em meio à pressão dos Estados Unidos sobre Cuba, informou nesta quarta-feira (18) o site americano Axios, citando três fontes anônimas. O presidente americano, Donald Trump, declarou abertamente que considera Cuba uma "nação falida" e instou Havana a firmar um acordo com os Estados Unidos.

Trump descartou, no entanto, a ideia de uma operação destinada a derrubar o governo de Miguel Díaz-Canel.

Segundo o Axios, Rubio, que nasceu nos Estados Unidos, filho de pais cubanos, manteve essas conversas com Raúl Guillermo Rodríguez Castro à margem do governo cubano. No início de fevereiro, Trump afirmou que os Estados Unidos mantinham conversas com Cuba "no mais alto nível", mas o governo americano tem sido discreto e se recusa a fornecer detalhes sobre o conteúdo ou sobre com quem são realizadas. O Departamento de Estado e a embaixada cubana em Washington se recusaram a comentar a reportagem do Axios.

Em janeiro, Washington impôs um bloqueio petrolífero à ilha, após o êxito obtido com a apreensão das exportações de petróleo da Venezuela, que levou a uma negociação com Caracas. Cuba denunciou a manobra e, em seguida, manifestou disposição para negociar. A ilha enfrenta uma grave escassez de combustível e cortes de energia constantes.

Os Estados Unidos mantêm ainda um embargo comercial há décadas. Raúl Castro, de 94 anos, retirou-se oficialmente de todas as funções decisórias, mas continua sendo uma figura central do poder e mantém a lealdade das Forças Armadas. Ele sucedeu o irmão Fidel em 2006 e lançou reformas inéditas, mas sem ceder o poder ou convocar eleições.