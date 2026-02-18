Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rei da Dinamarca visita Groenlândia para expressar seu apoio

Autor Florent VERGNES
Florent VERGNES Autor
Tipo Notícia

O rei da Dinamarca, Frederik X, iniciou nesta quarta-feira (18), em Nuuk, capital da Groenlândia, uma visita de três dias em apoio ao território cobiçado pelo presidente americano, Donald Trump. 

Entre os atos previstos nesta quarta-feira na agenda do soberano, cujo papel é sobretudo simbólico, figuram visitas à empresa pesqueira Royal Greenland e à sede do comando ártico encarregado de vigiar e proteger a soberania do reino da Dinamarca na região ártica. 

Na quinta-feira viajará para Maniitsoq, a cerca de 150 km ao norte de Nuuk, onde se reunirá com empresários locais, e na sexta irá a Kangerlussuaq, mais ao norte, para visitar o centro de treinamento ártico das tropas dinamarquesas. 

Apesar de um passado colonial difícil nesse território autônomo, a monarquia dinamarquesa é muito popular na Groenlândia. 

Trump sustenta que o controle da Groenlândia é indispensável para a segurança dos Estados Unidos e acusa a Dinamarca e os países europeus de não protegerem suficientemente essa zona estratégica frente às ambições russas e chinesas. 

Depois de semanas de ameaças, Trump descartou uma operação militar para tomar a Groenlândia após a assinatura de um acordo‑quadro com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte. 

O objetivo do acordo é reforçar a influência americana e abrir as portas a negociações entre Dinamarca, Groenlândia e Estados Unidos.

