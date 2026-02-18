Rei da Dinamarca visita Groenlândia para expressar seu apoio

O rei da Dinamarca, Frederik X, iniciou nesta quarta-feira (18), em Nuuk, capital da Groenlândia, uma visita de três dias em apoio ao território cobiçado pelo presidente americano, Donald Trump. Entre os atos previstos nesta quarta-feira na agenda do soberano, cujo papel é sobretudo simbólico, figuram visitas à empresa pesqueira Royal Greenland e à sede do comando ártico encarregado de vigiar e proteger a soberania do reino da Dinamarca na região ártica.

Na quinta-feira viajará para Maniitsoq, a cerca de 150 km ao norte de Nuuk, onde se reunirá com empresários locais, e na sexta irá a Kangerlussuaq, mais ao norte, para visitar o centro de treinamento ártico das tropas dinamarquesas.

Apesar de um passado colonial difícil nesse território autônomo, a monarquia dinamarquesa é muito popular na Groenlândia. Trump sustenta que o controle da Groenlândia é indispensável para a segurança dos Estados Unidos e acusa a Dinamarca e os países europeus de não protegerem suficientemente essa zona estratégica frente às ambições russas e chinesas. Depois de semanas de ameaças, Trump descartou uma operação militar para tomar a Groenlândia após a assinatura de um acordo‑quadro com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.