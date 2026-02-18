Racismo volta a manchar o futebol em mais um caso de insultos a Vini Jr.

Gianluca Prestianni chamou Vinícius Júnior de "macaco"? Independentemente da resposta, o racismo voltou a manchar o esporte: o astro brasileiro acusou o jogador argentino, que negou as palavras - proferidas enquanto cobria a boca com a camisa -, na terça-feira, durante o jogo entre Benfica e Real Madrid pela Liga dos Campeões. O incidente ocorreu depois que Vini marcou o gol da vitória do time merengue por 1 a 0 no Estádio da Luz, em Lisboa.

Após a comemoração, gestos para os torcedores e bate-boca com jogadores do Benfica, o atacante brasileiro correu em direção ao árbitro François Letexier, alegando ter sido chamado de "macaco" por Prestianni.

A Uefa anunciou nesta quarta-feira (18) a abertura de uma investigação pelas "acusações de comportamento discriminatório" e nomeou "um inspetor especializado em ética e assuntos disciplinares". "Não existe absolutamente nenhum espaço para o racismo no nosso esporte e na sociedade - nós precisamos que todas as partes interessadas relevantes tomem providências e responsabilizem os culpados", escreveu no Instagram o presidente da Fifa, Gianni Infantino. "Eu enalteço o juíz, François Letexier, por ativar o protocolo antirracismo ao usar o gesto dos braços para interromper o jogo e gerenciar a situação", acrescentou Infantino.

- Mbappé pede punição - Após a reclamação de Vinícius, o árbitro acionou o protocolo antirracismo e interrompeu a partida por alguns minutos, antes de retomá-la sem tomar medidas disciplinares. A transmissão de TV mostrou Prestianni cobrindo a boca com a camisa e proferindo algumas palavras no momento do incidente.

A reação de Kylian Mbappé chamou a atenção, pois o francês chamou repetidas vezes o jogador do Benfica de "racista". Na zona mista, Mbappé reiterou: "O que eu vi foi muito claro, o número 25 disse ao Vini cinco vezes que ele era um macaco. Um jogador como esse não merece mais jogar na Liga dos Campeões. Esperamos que a Uefa faça alguma coisa e não diga que está tudo bem". Após a acusação, que contou com o apoio de outros jogadores e comissão técnica do Real Madrid, horas depois o Benfica defendeu Prestianni.

Como suposta prova, o clube português publicou em sua conta oficial no X um vídeo gravado da beira do campo mostrando a sequência do incidente. "Como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram", escreveu o Benfica. Em outra publicação, o clube publicou uma foto de Prestianni com a legenda "Juntos, ao teu lado". - "Acusar alguém de algo sério não é certo" -