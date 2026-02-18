Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Produção industrial dos EUA superou expectativas do mercado em janeiro

A produção industrial nos Estados Unidos cresceu muito mais do que o previsto pelos analistas em janeiro, impulsionada pela atividade manufatureira, de acordo com a pesquisa mensal do Federal Reserve divulgada nesta quarta-feira (18). 

O índice registrou um aumento de 0,7% no mês passado. Este indicador mede a produção do país nos setores de manufatura, mineração, produção de gás e geração de eletricidade. 

Os mercados esperavam um aumento mais modesto, de 0,3%, segundo o consenso publicado pela MarketWatch. 

Após estagnar em dezembro, a produção manufatureira se recuperou em 0,6% em um único mês, um ritmo não visto desde fevereiro de 2025. 

No entanto, as empresas do setor operam com uma média de apenas 75,6% de sua capacidade, "2,6 pontos percentuais abaixo de sua média de longo prazo (1972-2025)", enfatiza o relatório. 

Reativar o setor industrial é uma prioridade para o governo Trump.

