Produção industrial dos EUA superou expectativas do mercado em janeiro

A produção industrial nos Estados Unidos cresceu muito mais do que o previsto pelos analistas em janeiro, impulsionada pela atividade manufatureira, de acordo com a pesquisa mensal do Federal Reserve divulgada nesta quarta-feira (18). O índice registrou um aumento de 0,7% no mês passado. Este indicador mede a produção do país nos setores de manufatura, mineração, produção de gás e geração de eletricidade.

Os mercados esperavam um aumento mais modesto, de 0,3%, segundo o consenso publicado pela MarketWatch.