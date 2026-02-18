Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Premiê do Japão quer ampliar cooperação com Trump, com foco em minerais críticos

Premiê do Japão quer ampliar cooperação com Trump, com foco em minerais críticos

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, afirmou que pretende ampliar a cooperação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e disse que deseja fortalecer a relação de confiança entre os dois países. "Gostaria de ampliar nossa cooperação com Trump e com os EUA", declarou, ao detalhar as prioridades de sua agenda externa.

Segundo a premiê, a aliança com Washington seguirá como pilar central da diplomacia japonesa. Takaichi afirmou, durante coletiva de imprensa, que quer reforçar a coordenação em segurança nacional e econômica e destacou que "ampliar cooperação em segurança econômica com EUA é uma das prioridades" de seu governo.

Takaichi também sinalizou que pretende tratar de minerais críticos em reunião com o presidente americano prevista para o próximo mês. "Quero conversar sobre minerais críticos com Trump", disse, ressaltando que esses insumos são estratégicos tanto para a indústria quanto para a segurança nacional. De acordo com a premiê, o desenvolvimento e a garantia de cadeias estáveis de fornecimento devem ser discutidos como parte de uma estratégia conjunta no Indo-Pacífico.

No plano doméstico, Takaichi afirmou que trabalhará para aprovar o Orçamento dentro do atual ano fiscal, evitando impactos à população. Ela disse que pedirá cooperação da oposição e que respeitará o processo de construção de consenso, ouvindo diferentes opiniões para alcançar a melhor solução possível.

Sobre a proposta de zerar por tempo limitado o imposto sobre alimentos, reiterou que a medida foi defendida na campanha e que o governo buscará implementá-la "o mais rápido possível", após discussões técnicas e fiscais necessárias.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar