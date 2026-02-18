Premiê do Japão quer ampliar cooperação com Trump, com foco em minerais críticos
A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, afirmou que pretende ampliar a cooperação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e disse que deseja fortalecer a relação de confiança entre os dois países. "Gostaria de ampliar nossa cooperação com Trump e com os EUA", declarou, ao detalhar as prioridades de sua agenda externa.
Segundo a premiê, a aliança com Washington seguirá como pilar central da diplomacia japonesa. Takaichi afirmou, durante coletiva de imprensa, que quer reforçar a coordenação em segurança nacional e econômica e destacou que "ampliar cooperação em segurança econômica com EUA é uma das prioridades" de seu governo.
Takaichi também sinalizou que pretende tratar de minerais críticos em reunião com o presidente americano prevista para o próximo mês. "Quero conversar sobre minerais críticos com Trump", disse, ressaltando que esses insumos são estratégicos tanto para a indústria quanto para a segurança nacional. De acordo com a premiê, o desenvolvimento e a garantia de cadeias estáveis de fornecimento devem ser discutidos como parte de uma estratégia conjunta no Indo-Pacífico.
No plano doméstico, Takaichi afirmou que trabalhará para aprovar o Orçamento dentro do atual ano fiscal, evitando impactos à população. Ela disse que pedirá cooperação da oposição e que respeitará o processo de construção de consenso, ouvindo diferentes opiniões para alcançar a melhor solução possível.
Sobre a proposta de zerar por tempo limitado o imposto sobre alimentos, reiterou que a medida foi defendida na campanha e que o governo buscará implementá-la "o mais rápido possível", após discussões técnicas e fiscais necessárias.