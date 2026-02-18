Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Polícia britânica pede colaboração de testemunhas em caso Epstein por tráfico de mulheres

Polícia britânica pede colaboração de testemunhas em caso Epstein por tráfico de mulheres

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A polícia britânica fez um apelo nesta quarta-feira (18) à colaboração de testemunhas para investigar denúncias de tráfico de mulheres que surgiram em arquivos divulgados sobre o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein.

A polícia de Surrey, no sudeste da Inglaterra, afirmou estar ciente de um relatório divulgado pelo FBI referente a "tráfico de pessoas e abuso sexual de menor" entre 1994 e 1996 na cidade britânica de Virginia Water. 

"Após revisar nossos sistemas com as informações limitadas disponíveis, não encontramos evidências de que essas acusações tenham sido relatadas à polícia de Surrey", disse a força de segurança em um comunicado. 

"Portanto, encorajamos qualquer pessoa com informações relacionadas a essas acusações a se apresentar", acrescentou. 

Diversas figuras britânicas, incluindo o ex-primeiro-ministro Gordon Brown, pediram uma investigação sobre dezenas de voos que chegaram a aeroportos locais ligados a Epstein, que foi condenado por crimes sexuais e morreu na prisão em 2019.

Há uma semana, Gordon Brown afirmou ter sido "informado em particular de que as investigações relacionadas ao ex-príncipe Andrew não conseguiram verificar adequadamente provas cruciais sobre os voos". 

Pelo menos quatro forças policiais britânicas confirmaram estar analisando relatórios que parecem vincular o ex-príncipe Andrew, agora conhecido como Andrew Mountbatten-Windsor, a Epstein.

cc/jkb/ahg/erl/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar