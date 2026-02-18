Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Philippe Coutinho se despede do Vasco para 'priorizar' saúde mental

Autor AFP
O meia Philippe Coutinho anunciou nesta quarta-feira (18) sua saída do Vasco em uma mensagem publicada nas redes sociais, na qual disse "priorizar" sua saúde mental.

"Estou muito cansado mentalmente", escreveu o jogador de 33 anos no Instagram.

"Com o coração apertado, eu entendo que agora seja o momento de dar um passo para trás e encerrar esse ciclo no Vasco", continuou.

Coutinho afirmou que pediu a rescisão de seu contrato à diretoria cruzmaltina no sábado, durante o jogo contra o Volta Redonda (vitória do Vasco nos pênaltis por 5-3 após empate em 1 a 1), pelas quartas de final do Campeonato Carioca.

"Amo tudo que o Vasco representa na minha vida. Vestir essa camisa foi uma das escolhas mais importantes que eu já fiz. E, em cada treino, em cada jogo, eu del o meu melhor. Sempre! Nunca faltou entrega, nunca faltou vontade e comprometimento", explicou o jogador em sua mensagem de despedida.

O Vasco não começou bem no Campeonato Brasileiro, com apenas um ponto nas três primeiras rodadas, em meio à pressão sobre o técnico Fernando Diniz.

Em 2026, Coutinho marcou um gol no Brasileirão em três partidas disputadas pela equipe e dois gols e uma assistência em quatro jogos no Carioca.

Em 2025, foram 11 gols e cinco assistências em 56 jogos entre todas as competições.

