No Japão, Takaichi propõe pacote para estrangeiros e retoma agenda de reforma constitucional
A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, afirmou que o governo prepara um pacote abrangente para lidar com o aumento do número de estrangeiros no país, tema que ganhou relevância na campanha eleitoral. Segundo ela, a proposta será "completamente diferente de exclusão" e buscará enfrentar problemas como atritos com residentes locais e falhas institucionais.
Durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 18, Takaichi reconheceu que há casos de descumprimento de regras e uso inadequado de sistemas públicos, o que exige resposta do Estado. Ao mesmo tempo, ressaltou que "há muitos estrangeiros que obedecem às regras" e que o governo não deve criar um ambiente em que se sintam desconfortáveis. A meta, afirmou, é promover a coexistência entre japoneses e residentes estrangeiros por meio de um pacote "muito abrangente" de políticas.
No campo institucional, a premiê reafirmou o compromisso do Partido Liberal Democrata (PLD) com a reforma da Constituição, incluída na plataforma eleitoral. Ela disse que pedirá às comissões parlamentares que avancem nas discussões e que o partido trabalhará para transformar as promessas em iniciativas concretas. Takaichi afirmou que considera que "o momento é adequado" para acumular debates e buscar apoio político, seguindo os procedimentos legais que podem culminar em referendo.
A chefe de governo também defendeu agilidade na discussão de temas ligados à Casa Imperial, destacando que lideranças partidárias já conduzem tratativas sobre o assunto.
Ao justificar a agenda, Takaichi afirmou que o Japão não pode evitar desafios estruturais e precisa reforçar suas bases institucionais para garantir estabilidade e prosperidade às próximas gerações.