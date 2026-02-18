No Japão, Takaichi propõe pacote para estrangeiros e retoma agenda de reforma constitucional

A primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, afirmou que o governo prepara um pacote abrangente para lidar com o aumento do número de estrangeiros no país, tema que ganhou relevância na campanha eleitoral. Segundo ela, a proposta será "completamente diferente de exclusão" e buscará enfrentar problemas como atritos com residentes locais e falhas institucionais.

Durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 18, Takaichi reconheceu que há casos de descumprimento de regras e uso inadequado de sistemas públicos, o que exige resposta do Estado. Ao mesmo tempo, ressaltou que "há muitos estrangeiros que obedecem às regras" e que o governo não deve criar um ambiente em que se sintam desconfortáveis. A meta, afirmou, é promover a coexistência entre japoneses e residentes estrangeiros por meio de um pacote "muito abrangente" de políticas.