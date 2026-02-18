Newcastle atropela Qarabag (6-1) e encaminha vaga nas oitavas da Champions

Com quatro gols do atacante Anthony Gordon, o Newcastle deu um grande passo rumo às oitavas de final da Liga dos Campeões ao golear o Qarabag do Azerbaijão por 6 a 1 nesta quarta-feira (18), em Baku, no jogo de ida do playoff. O time inglês foi para o intervalo com o confronto praticamente resolvido graças à atuação inspirada de Gordon, protagonista da noite (3', 32' de pênalti, 33' e 45'+1 de pênalti).

Assim, o atacante inglês de 24 anos subiu para o segundo lugar na artilharia da competição, com dez gols, atrás apenas de Kylian Mbappé (13).