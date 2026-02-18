Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Negociações entre Rússia, Ucrânia e EUA em Genebra chegam ao fim

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

As negociações trilaterais desta quarta-feira (18) entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos em Genebra terminaram após quase duas horas, anunciaram Kiev e Moscou.

As partes confirmaram que as conversações do segundo dia terminaram. O chefe da delegação russa, Vladimir Medinski, afirmou que foram "difíceis, mas profissionais".

"A próxima reunião acontecerá em um futuro próximo", acrescentou o negociador russo em declarações à imprensa estatal em Genebra, sem revelar mais detalhes.

