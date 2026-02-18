Negociações entre Rússia e Ucrânia, mediadas pelos EUA, terminam sem sinais de avanço

As mais recentes negociações mediadas pelos Estados Unidos entre enviados de Moscou e Kiev sobre a invasão total da Ucrânia pela Rússia terminaram nesta quarta-feira (18) sem sinais de avanço e com ambos os lados dizendo que as conversas foram "difíceis", a poucos dias do quarto aniversário da guerra, na próxima semana. As negociações na Suíça foram a terceira rodada de conversas diretas organizadas pelos EUA, após reuniões mais cedo neste ano em Abu Dabi que oficiais descreveram como construtivas, mas que também não geraram grandes progressos.

O chefe da delegação russa, o conselheiro do presidente Vladimir Putin, Vladimir Medinsky, disse aos repórteres que as conversas dos últimos dois dias em Genebra "foram difíceis, mas objetivas". Ele acrescentou que outra rodada de conversas será realizada "em um futuro próximo."

O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, também descreveu as discussões como "difíceis" e acusou a Rússia de "tentar arrastar as negociações que já poderiam ter chegado ao estágio final." O enviado do presidente dos EUA, Donald Trump, Steve Witkoff, disse nas redes sociais que o esforço de Washington pela paz na Ucrânia ao longo do último ano "trouxe progressos significativos", sem dar detalhes. Os dois exércitos permanecem travados em batalha na linha de frente de aproximadamente 1.250 quilômetros, enquanto a Rússia bombardeia diariamente áreas civis da Ucrânia.

Horas após o fim do primeiro dia de conversas, na terça-feira (17), drones russos mataram uma mulher e feriram uma menina de 6 anos e um bebê de 18 meses na cidade de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, segundo autoridades. Durante a noite, a Rússia lançou um míssil balístico e 126 drones de longo alcance contra a Ucrânia, de acordo com a força aérea ucraniana. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos repórteres que é "cedo demais" para falar sobre o resultado. Putin tem recebido relatórios sobre o progresso das conversas, disse ele.

O chefe da delegação ucraniana na Suíça, Rustem Umerov, disse que os oficiais estão tentando reconciliar suas diferenças políticas e militares. "Consultas estão acontecendo em grupos de trabalho por áreas dentro das trilhas políticas e militares", escreveu o chefe da delegação ucraniana, Rustem Umerov, em inglês no X. "Estamos trabalhando nos esclarecimento dos parâmetros e mecanismos das decisões discutidas ontem." Zelenski disse que as delegações também deveriam discutir mais trocas de prisioneiros de guerra e a liberação de prisioneiros civis.

Ele revelou que os enviados ucranianos e americanos em Genebra se encontraram com representantes do Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Suíça. A participação da Europa no processo é "indispensável", disse o presidente ucraniano. Líderes europeus, atentos às ambições mais amplas de Putin, dizem que sua própria segurança está em jogo na Ucrânia e insistiram em ser consultados nos esforços de paz. Rússia e Ucrânia parecem ainda estar longe de um acordo em suas demandas por um acordo.