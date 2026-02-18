Macron agradece à Índia por 'se juntar a movimento' para restringir mídias sociais

O presidente da França, Emmanuel Macron, agradeceu à Índia por "se juntar ao movimento" para impor restrições a mídias sociais após o país asiático iniciar discussões sobre a imposição de limites baseados na idade dos usuários.

O comentário de Macron, publicado no X, veio após o líder francês se reunir com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, em Mumbai, ressaltando a crescente importância da parceria entre os dois países, que se expandiu da defesa para o comércio, a tecnologia e a energia e com Paris se posicionando como um dos parceiros europeus mais confiáveis de Nova Délhi.