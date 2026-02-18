Japão: Takaichi nega concentração de poder e promete acelerar aprovação de propostas pendentes

primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, afirmou nesta quarta-feira (18) que não pretende usar a supermaioria de dois terços do Partido Liberal Democrata (PLD) na Câmara Baixa para concentrar poder e prometeu acelerar a agenda fiscal e de segurança de seu segundo gabinete. "Dizem que a maioria absoluta no Parlamento me dá grande poder, mas não é minha intenção", declarou durante coletiva de imprensa após reeleição. Reconduzida ao cargo, ela manteve todos os ministros e classificou a nova equipe como "gabinete 2.0". "Todos os integrantes do meu primeiro gabinete seguem no governo", disse.

Takaichi afirmou que o foco imediato será a aprovação das propostas pendentes. "Trabalharemos para aprovar leis orçamentárias e reformas de impostos rapidamente" e o "orçamento do ano fiscal de 2026 precisa ser aprovado o mais rápido possível", afirmou. A premiê também disse que o governo vai acelerar negociações sobre financiamento e viabilidade de cortes de impostos, incluindo a redução do imposto sobre alimentos.