Israel realiza uma 'anexação gradual de fato' da Cisjordânia, denuncia funcionária da ONU

Israel realiza uma 'anexação gradual de fato' da Cisjordânia, denuncia funcionária da ONU

Uma alta responsável da ONU advertiu nesta quarta-feira (18) que as medidas de Israel para reforçar o controle sobre áreas da Cisjordânia administradas pela Autoridade Palestina equivalem a uma "anexação gradual de fato".

"Estamos testemunhando uma anexação gradual de fato da Cisjordânia, enquanto as medidas unilaterais israelenses transformam gradualmente a realidade no terreno", declarou a secretária-geral adjunta da ONU, Rosemary DiCarlo, durante uma reunião do Conselho de Segurança sobre a questão palestina.

