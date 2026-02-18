Irã anuncia exercício naval militar com a Rússia em meio a negociações nucleares com os EUA

Irã e Rússia realizarão nesta quinta-feira, 19, um exercício naval conjunto no Mar do Omã e no norte do Oceano Índico, segundo a agência semioficial iraniana Fars News. O contra-almirante Hassan Maqsoudlou, afirmou que o exercício será organizado pela Marinha iraniana na cidade portuária de Bandar Abbas, no sul do país. Segundo ele, o objetivo é proteger navios comerciais e petroleiros, além de combater o terrorismo marítimo. De acordo com Maqsoudlou, a iniciativa também tem como finalidade ampliar a cooperação marítima conjunta e fortalecer as relações entre as duas marinhas no planejamento e na execução de operações combinadas.

O capitão de primeira classe Alexei Sergeev, comandante da flotilha naval russa, destacou as relações "estreitas e amigáveis" entre as duas partes. Segundo ele, o atual nível de interação e cooperação demonstra a capacidade de ambos os países de gerenciar e resolver conjuntamente inúmeros desafios marítimos e costeiros.

Em entrevista ao Argumenty i Fakty, o assessor da presidência russa, Nikolay Patrushev, afirmou que os fatos "indicam que o mar está se tornando novamente um palco para agressões militares." Ele classificou o cenário como prática da "diplomacia das canhoneiras", citando eventos na Venezuela e nos arredores do Irã. "A principal tarefa é construir uma ordem mundial multipolar nos oceanos, e a Rússia e seus parceiros com ideias semelhantes estão trabalhando ativamente para alcançar esse objetivo. Por meio do Colégio Marítimo, mantemos conversas regulares com nossos parceiros estrangeiros", disse. Irã fecha partes do Estreito de Ormuz