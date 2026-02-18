Inteligencia Artificial leva análise de dados no esporte a outra dimensão

Desde o rastreamento da trajetória e velocidade do chute de um jogador de futebol até o monitoramento em tempo real da potência de um ciclista do Tour de France, a análise de dados está atingindo um novo patamar graças à Inteligência Artificial (IA), e empresas especializadas esperam obter grandes lucros. O potencial é enorme, dizem os analistas, não só para ajudar os treinadores a aprimorarem ainda mais os treinos e as estratégias para os dias de jogo, mas também para fornecer conteúdo inédito para as emissoras de televisão e atrair fãs para os mercados de apostas online.

A análise de dados esportivos disparou desde os tempos de "O Homem que Mudou o Jogo", filme de sucesso de 2011 estrelado por Brad Pitt, que narra a exploração inovadora das estatísticas dos jogadores pelo técnico Billy Beane no time de beisebol Oakland Athletics.

Os sensores portáteis de desempenho, as novas tecnologias de câmeras e o poder da IA estão atraindo empresas que querem aproveitar as possibilidades de negócio. "Quando um clube profissional ou federação possui dados sobre seus jogadores, podemos analisá-los e fazer recomendações sobre como otimizar seu desempenho ou evitar lesões", explicou Frank Imbach, diretor do grupo francês SeeSports. Algumas empresas utilizam câmeras nos estádios e arenas para gravar os jogadores o tempo todo, estejam eles com a bola ou não.

Outros recorrem a sensores corporais que podem determinar a capacidade respiratória e do sistema cardiovascular de um atleta. "Esses dados altamente confiáveis nos permitem recriar 100% do que acontece em campo, sem simplesmente seguir a bola", disse Arnaud Santin, cofundador da startup britânica SportsDynamics. - US$ 7,5 bilhões até 2032 -

Essa abordagem, que a SportsDynamics oferece com um modelo de Software como Serviço (SaaS) inspirado no Vale do Silício, permite que os clientes analisem não apenas seus próprios jogadores, mas também os de qualquer adversário. "Para jogos importantes, podemos fornecer 50 quadros por segundo", observou Santin. "O desenvolvimento tecnológico nos permite aumentar a capacidade muito rapidamente". Diversos especialistas do setor preveem um crescimento exponencial quando os mercados europeu e asiático alcançarem o mercado dos Estados Unidos.

"Os relatórios preveem que o mercado europeu de análise esportiva crescerá exponencialmente para vários bilhões de dólares na próxima década", disse Lodovico Mangiavacchi, da consultora global EY. "Um estudo da Market Research Future prevê que esse mercado atingirá US$ 7,5 bilhões [R$ 39,2 bilhões na cotação atual] até 2032", acrescentou Mangiavacchi. "Por trás desses números existem investimentos em dispositivos vestíveis, ferramentas sofisticadas de análise de vídeo e dispositivos da Internet das Coisas", continua.