Índia busca minerais críticos em suas montanhas de lixo eletrônico

Centenas de baterias descartadas ressoam sobre uma esteira até um triturador em uma fábrica no norte da Índia, que recupera minerais críticos essenciais para as ambições geopolíticas do país na inteligência artificial. A Índia aproveita o crescente setor de resíduos eletrônicos, extraindo minerais como lítio e cobalto, usados em smartphones, aviões de combate, carros elétricos e aparelhos cotidianos. Temores globais sobre a hegemonia chinesa na produção desses insumos levaram o país a intensificar a extração em sua campanha para se tornar um centro mundial de IA.

Diante da alta demanda e da capacidade limitada de mineração, a Índia voltou-se para uma fonte frequentemente ignorada: o lixo eletrônico.

Baterias descartadas contêm lítio, cobalto e níquel; telas LED têm germânio; placas de circuito concentram platina e paládio; discos rígidos guardam terras raras. Esses resíduos são considerados uma "mina de ouro" de minerais críticos. No ano passado, o país gerou quase 1,5 milhão de toneladas de resíduos eletrônicos, segundo dados oficiais, embora especialistas estimem que o volume possa ter sido o dobro. Na fábrica da Exigo Recycling, no estado de Haryana (noroeste), baterias de patinetes elétricos são transformadas em pó preto. O material passa por processo químico até se converter em lítio.

"Ouro branco", diz o cientista-chefe, enquanto o pó é recolhido em bandejas. - Fábricas informais - Estimativas do setor indicam que essa "mineração urbana" poderia gerar até 6 bilhões de dólares (R$ 31,40 bilhões) por ano.

Embora insuficiente para suprir toda a demanda, analistas avaliam que pode amortecer choques nas importações e fortalecer cadeias de suprimento. A maior parte dos resíduos, porém, é desmontada em oficinas informais que extraem metais de venda fácil, como cobre e alumínio, sem aproveitar minerais estratégicos. A capacidade formal de reciclagem da Índia é limitada em comparação com China e União Europeia, que investiram em tecnologias avançadas e sistemas de rastreabilidade.

Segundo o Instituto de Economia Energética e Análise Financeira, a Índia "depende 100% da importação" de minerais como lítio, cobalto e níquel. Para reduzir essa dependência, o primeiro-ministro, Narendra Modi, aprovou no ano passado um programa de 170 milhões de dólares (R$ 889,70 milhões) para impulsionar a reciclagem formal. O plano ampliou a transferência de direitos eletrônicos a recicladores registrados, mas a ONU afirmou em outubro que mais de 80% dos resíduos ainda são processados informalmente.