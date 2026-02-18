Hacker se hospedava em hotéis de luxo por um centavo na Espanha

A Polícia Nacional espanhola anunciou, nesta quarta-feira (18), a prisão de um jovem que manipulava sistemas de pagamentos na internet para hospedar-se em hotéis de luxo por um centavo de euro (seis centavos de real) em vez de mil euros (6.190 reais) a diária. “O cibercriminoso” selecionava “a opção de pagamento por meio de uma reconhecida plataforma internacional de pagamento eletrônico”, relatou a Polícia Nacional em comunicado.

“E, através de um ataque cibernético criado especificamente, alterava o processo de validação da transação, conseguindo que o sistema autorizasse a operação após inserir apenas um centavo”, acrescentou.

Os agentes prenderam o suspeito “em um luxuoso hotel de Madri, ao qual havia provocado um prejuízo econômico de mais de 20 mil euros (123 mil reais)”, acrescentaram. Além disso, o sujeito, suspeito de fraude digital, consumia produtos do minibar sem pagar. A Polícia Nacional disse que é “a primeira vez que detecta este modus operandi”.