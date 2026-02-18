Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grupos ambientalistas processam governo Trump por revogar regulamentações climáticas

Grupos ambientalistas processam governo Trump por revogar regulamentações climáticas

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma coalizão de grupos ambientalistas e de saúde entrou com uma ação judicial nesta quarta-feira (18) contestando a revogação, pelo governo Trump, de regulamentações científicas essenciais que sustentavam as ações federais sobre o clima. 

Os documentos, apresentados em um tribunal de Washington, argumentam que é ilegal a medida de Trump que eliminou os padrões de emissão de gases de efeito estufa para automóveis e colocou em risco uma série de outras regulamentações.

mdo/md/nn/mar/cr/mar/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar