Google anuncia construção de cabos submarinos na Índia para aprimorar IA
O Google anunciou, nesta quarta-feira (18), a construção de novos cabos submarinos na Índia para impulsionar as capacidades de inteligência artificial do país mais populoso do mundo, durante a cúpula global de IA em Nova Délhi.
A gigante americana de tecnologia especificou que "três conexões submarinas ligarão a Índia a Singapura, África do Sul e Austrália".
Também serão criados quatro cabos de fibra óptica para fortalecer "as conexões existentes entre Estados Unidos, Índia e outras regiões do Hemisfério Sul", acrescentou.
Este projeto faz parte de um investimento de US$ 15 bilhões (R$ 78,4 bilhões), com duração de cinco anos, anunciado pelo Google em outubro, que inclui a construção de seu maior centro de dados fora dos Estados Unidos. O projeto prevê a construção na cidade portuária de Visakhapatnam, no sudeste da Índia.
"A Índia terá uma trajetória extraordinária com a IA e queremos ser um parceiro", disse Sundar Pichai, presidente e CEO da Alphabet, empresa matriz do Google, a jornalistas em Nova Délhi.
O país "ocupa uma posição única" na atual revolução tecnológica, acrescentou.
Os novos cabos estarão conectados a Visakhapatnam, que está prestes a se tornar uma das capitais da IA indiana.
"Para um país com mais de um bilhão de habitantes, isso aumentará a resiliência da infraestrutura digital da Índia e melhorará sua segurança econômica", enfatizou o Google.
