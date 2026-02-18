Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Google anuncia construção de cabos submarinos na Índia para aprimorar IA

Google anuncia construção de cabos submarinos na Índia para aprimorar IA

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Google anunciou, nesta quarta-feira (18), a construção de novos cabos submarinos na Índia para impulsionar as capacidades de inteligência artificial do país mais populoso do mundo, durante a cúpula global de IA em Nova Délhi. 

A gigante americana de tecnologia especificou que "três conexões submarinas ligarão a Índia a Singapura, África do Sul e Austrália". 

Também serão criados quatro cabos de fibra óptica para fortalecer "as conexões existentes entre Estados Unidos, Índia e outras regiões do Hemisfério Sul", acrescentou. 

Este projeto faz parte de um investimento de US$ 15 bilhões (R$ 78,4 bilhões), com duração de cinco anos, anunciado pelo Google em outubro, que inclui a construção de seu maior centro de dados fora dos Estados Unidos. O projeto prevê a construção na cidade portuária de Visakhapatnam, no sudeste da Índia. 

"A Índia terá uma trajetória extraordinária com a IA e queremos ser um parceiro", disse Sundar Pichai, presidente e CEO da Alphabet, empresa matriz do Google, a jornalistas em Nova Délhi.

O país "ocupa uma posição única" na atual revolução tecnológica, acrescentou. 

Os novos cabos estarão conectados a Visakhapatnam, que está prestes a se tornar uma das capitais da IA indiana.

"Para um país com mais de um bilhão de habitantes, isso aumentará a resiliência da infraestrutura digital da Índia e melhorará sua segurança econômica", enfatizou o Google.

kaf-uzm/pjm/ami/erl/avl/aa/fp

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

empresas

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar