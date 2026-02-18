Google anuncia construção de cabos submarinos na Índia para aprimorar IA

O Google anunciou, nesta quarta-feira (18), a construção de novos cabos submarinos na Índia para impulsionar as capacidades de inteligência artificial do país mais populoso do mundo, durante a cúpula global de IA em Nova Délhi. A gigante americana de tecnologia especificou que "três conexões submarinas ligarão a Índia a Singapura, África do Sul e Austrália".

Também serão criados quatro cabos de fibra óptica para fortalecer "as conexões existentes entre Estados Unidos, Índia e outras regiões do Hemisfério Sul", acrescentou.

Este projeto faz parte de um investimento de US$ 15 bilhões (R$ 78,4 bilhões), com duração de cinco anos, anunciado pelo Google em outubro, que inclui a construção de seu maior centro de dados fora dos Estados Unidos. O projeto prevê a construção na cidade portuária de Visakhapatnam, no sudeste da Índia. "A Índia terá uma trajetória extraordinária com a IA e queremos ser um parceiro", disse Sundar Pichai, presidente e CEO da Alphabet, empresa matriz do Google, a jornalistas em Nova Délhi. O país "ocupa uma posição única" na atual revolução tecnológica, acrescentou.