França registra recorde de 35 dias consecutivos de chuva

Autor AFP
Com 35 dias consecutivos de chuva, a França registrou sua maior sequência de precipitações desde o início dos registros, em 1959, anunciou a Météo France nesta quarta-feira (18).

Segundo o serviço meteorológico francês, a sequência se estende de 14 de janeiro a 17 de fevereiro, e o acúmulo de chuva causou enchentes em diversas partes do país. 

A situação pode piorar esta semana com a chegada da tempestade Pedro e fortes correntes de maré. 

Além da França, outros países europeus também enfrentam tempestades e enchentes. 

Segundo um novo estudo publicado na terça-feira na revista Nature Communications, as mudanças climáticas causadas pela ação humana contribuíram significativamente para a intensificação das chuvas e para as enchentes mortais que ocorreram perto de Valência, na Espanha, no final de 2024.

