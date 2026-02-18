França prende mais duas pessoas pela morte de ativista de extrema direita

As autoridades francesas prenderam mais dois suspeitos nesta quarta-feira (18) em conexão com o espancamento fatal de um ativista de extrema direita na semana passada, disse um promotor, elevando para 11 o número de detidos nesse caso que abalou a política francesa. Após o ataque, o governo e outros partidos políticos apontaram o dedo para o partido radical de esquerda A França Insubmissa (LFI), que esvaziou sua sede em Paris nesta quarta-feira após uma ameaça de bomba, posteriormente cancelada.

Quentin Deranque, de 23 anos, morreu devido a graves traumatismos cranianos após ser atacado por pelo menos seis pessoas na semana passada, à margem de um protesto da extrema direita contra uma deputada de esquerda que discursava em uma universidade em Lyon.

O incidente acirrou as tensões entre a extrema direita e a esquerda radical na França, às vésperas das eleições municipais de março e das eleições presidenciais de 2027. O último homem preso, suspeito de ter um vínculo direto com o incidente, e sua companheira, suspeita de ajudá-lo a fugir da justiça, foram detidos no âmbito da investigação por "homicídio culposo", afirmou Thierry Dran, promotor de Lyon. As autoridades suspeitam que, dos demais detidos, seis participaram da agressão e três os auxiliaram, indicou uma fonte próxima ao caso, que falou sob condição de anonimato.