Família judia que dá nome a moto cult critica uso pela AfD

Descendentes da família Simson protestam contra o que chamam de "apropriação" pelo partido de ultradireita e dizem que associar a marca à AfD é "repugnante".Os descendentes da família judia Simson, originária da Alemanha, protestaram contra o que chamam de apropriação da icônica marca de motos de mesmo nome pelo partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD). "Consideramos qualquer associação com a AfD repugnante e um insulto ao nosso nome", disse Dennis Baum, porta-voz da família, hoje radicada nos EUA, à agência de notícias DPA. "Minha família e eu rejeitamos firmemente ideologias extremistas e não aceitaremos a apropriação do nosso nome pela AfD." As motos da Simson produzidas na antiga Alemanha Oriental, como os modelos Schwalbe e S51, são consideradas cult por muitos entusiastas de motocicletas. Uso político pela AfD Políticos da AfD usam o nome e imagens das motos para fins políticos, como o deputado estadual Björn Höcke, líder regional do partido no estado da Turíngia, no Leste alemão, que aparece em cartazes pilotando um modelo S51 para promover tours de motos da Simson com apoiadores. Höcke é um dos políticos mais radicais da AfD. Em 2017, ele chamou a atenção ao criticar o Memorial aos Judeus Assassinados da Europa, em Berlim, chamando-o de "monumento da vergonha". Suas afirmações controversas já levaram um tribunal alemão a decidir que a afirmação "Höcke é um fascista" não é caluniosa, mas tem base factual verificável. Em 2024, ele foi multado duas vezes por citar um antigo lema nazista em público. Em várias assembleias estaduais de estados da antiga Alemanha Oriental, a AfD pressiona para que o nome Simson seja considerado patrimônio cultural imaterial, pois ele representa "liberdade, independência e individualidade", como argumenta, por exemplo, a AfD numa moção no estado de Brandemburgo. Baum afirma que sua família considera um insulto ser associada a um partido "predominantemente extremista" e diz que o nome Simson não deve, em hipótese alguma, se tornar um símbolo da AfD. Expulsos pelos nazistas A família Simson foi expulsa da Alemanha pelos nazistas em 1936 e fugiu para os EUA. A grande tragédia vivenciada pelos Simsons foi caracterizada sobretudo pela intolerância para com a população judaica, diz o porta-voz. "Por isso, consideramos o uso do nosso nome pela AfD uma zombaria com a nossa história." A fábrica da Simson na Turíngia foi fundada pelos irmãos Moses e Loeb Simson e se estabeleceu inicialmente como produtora de armas. Em paralelo, a empresa se dedicou à fabricação de veículos e desenvolveu, entre outros, o modelo Simson Supra. Durante a era nazista, a família foi forçada a vender a empresa. Na época da República Democrática Alemã (RDA), a fábrica tornou-se uma empresa estatal e inicialmente produziu ciclomotores para a administração militar soviética. md/as (dpa, ots)