Explosão em loja de fogos de artifício mata 12 na China

Explosão em loja de fogos de artifício mata 12 na China

Autor AFP

Autor AFP
Tipo Notícia

Uma explosão em uma loja de fogos de artifício no centro da China causou a morte de 12 pessoas nesta quarta-feira (18), segundo dia das festividades do Ano-Novo Lunar, informou a emissora estatal CCTV. 

O uso de artefatos pirotécnicos é muito comum na China durante as festividades, especialmente o Ano-Novo Lunar, que foi celebrado na terça-feira. 

Várias grandes cidades, incluindo Pequim, proibiram essa prática nos últimos anos, em parte devido à preocupação com a poluição, mas ela continua muito popular em vilarejos e áreas rurais. 

“Por volta das 14h locais (3h em Brasília) de 18 de fevereiro, ocorreu um incêndio e uma explosão em uma loja de fogos de artifício e rojões na aldeia de Zhengji”, na província de Hubei, informou a CCTV, citando as autoridades locais. 

O incêndio já tirou 12 vidas, segundo a mesma fonte. 

Esta é a segunda tragédia desse tipo em poucos dias, após a ocorrida no domingo na província de Jiangsu, onde oito pessoas morreram e duas ficaram feridas. 

O Ministério da Gestão de Emergências instruiu as empresas de fogos de artifício de todo o país a reforçar a supervisão de suas operações e realizar uma avaliação abrangente de riscos.

china

