Explosão em loja de fogos de artifício mata 12 na China

Uma explosão em uma loja de fogos de artifício no centro da China causou a morte de 12 pessoas nesta quarta-feira (18), segundo dia das festividades do Ano-Novo Lunar, informou a emissora estatal CCTV. O uso de artefatos pirotécnicos é muito comum na China durante as festividades, especialmente o Ano-Novo Lunar, que foi celebrado na terça-feira.

Várias grandes cidades, incluindo Pequim, proibiram essa prática nos últimos anos, em parte devido à preocupação com a poluição, mas ela continua muito popular em vilarejos e áreas rurais.

“Por volta das 14h locais (3h em Brasília) de 18 de fevereiro, ocorreu um incêndio e uma explosão em uma loja de fogos de artifício e rojões na aldeia de Zhengji”, na província de Hubei, informou a CCTV, citando as autoridades locais. O incêndio já tirou 12 vidas, segundo a mesma fonte. Esta é a segunda tragédia desse tipo em poucos dias, após a ocorrida no domingo na província de Jiangsu, onde oito pessoas morreram e duas ficaram feridas.