Ex-presidente do Kosovo se declara 'completamente inocente' em tribunal de Haia

O ex-presidente do Kosovo e ex-líder político da guerrilha kosovar do fim dos anos 1990, Hashim Thaçi, afirmou nesta quarta-feira (18) ser "completamente inocente" na última audiência de seu julgamento por crimes de guerra perante um tribunal especial em Haia. No processo, iniciado em abril de 2023, Thaçi e outros três acusados respondem por assassinatos, torturas, perseguições e detenções ilegais de centenas de civis e não combatentes, incluindo sérvios, romani e albaneses do Kosovo considerados opositores políticos, em dezenas de locais do país e da vizinha Albânia.

"Durante quase três anos, nesta sala de audiências, vocês ouviram as acusações da Promotoria. Também ouviram a verdade. Só há uma verdade. Sou completamente inocente", declarou Thaçi, de 57 anos, dirigindo-se ao tribunal.

Mais de cinco anos após ter renunciado ao cargo de presidente de Kosovo e sido preso, em novembro de 2020, Thaçi afirmou que as provas apresentadas pela Promotoria são "acusações infundadas que não se sustentam". Em 9 de fevereiro, quando começaram as alegações finais, a promotora Kimberly West solicitou 45 anos de prisão para Thaçi e seus três corréus. Hashim Thaçi é considerado um dos fundadores do movimento guerrilheiro kosovar. Foi líder da ala política do Exército de Libertação de Kosovo (UÇK, na sigla em albanês) durante o conflito contra as forças sérvias (1998-1999).