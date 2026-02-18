EUA sanciona diretor de prisão de segurança máxima da Nicarágua

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quarta-feira (18), a proibição de entrada no país de Roberto Clemente Guevara Gómez, diretor da prisão de segurança máxima La Modelo, na Nicarágua, onde se encontra a maioria dos presos políticos.

Guevara Gómez é considerado um indivíduo proibido de entrar nos Estados Unidos, de acordo com a Seção 7031(c), por "graves violações dos direitos humanos", segundo um comunicado divulgado pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio.