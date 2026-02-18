Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA sanciona diretor de prisão de segurança máxima da Nicarágua

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quarta-feira (18), a proibição de entrada no país de Roberto Clemente Guevara Gómez, diretor da prisão de segurança máxima La Modelo, na Nicarágua, onde se encontra a maioria dos presos políticos. 

Guevara Gómez é considerado um indivíduo proibido de entrar nos Estados Unidos, de acordo com a Seção 7031(c), por "graves violações dos direitos humanos", segundo um comunicado divulgado pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio. 

O principal diplomata americano também pediu "a libertação imediata e incondicional de todos os presos políticos na Nicarágua".

